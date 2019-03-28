Украина может стать первой страной, побежденной телевизором Дмитрий Чекалкин

2019-04-06 08:59 1755

 

Согласно последним научным данным, чем выше уровень интеллекта, тем меньше человек смотрит ТВ. Скорее, все наоборот: чем больше смотришь ТВ, тем ниже уровень твоего интеллекта.

Трудно доказать истину человеку, который уже посмотрел телевизор.

Телевизор - это пульт дистанционного управления телезрителем.

Персонажи сериалов имеют такое же отношение к реальности, как надувная любовница - к любви.

Телевизор точнее всего отражает реальность, когда он выключен.

Большинство людей не смотрят ни в прошлое, ни в будущее. Они смотрят телевизор.

Неверно, будто телевидение отучает людей думать; оно просто фокусирует их безмыслие.

Телевидение – это когда люди, которым нечего делать, смотрят на людей, которые ничего не умеют делать.

Воспитывать – значит вырабатывать невосприимчивость к телевидению.

Телевидение делает нас образованнее. При виде включенного телевизора я ухожу в соседнюю комнату и принимаюсь за чтение.

- У вас есть ящик для овощей?
-Телевизор, что ли?

Источник фб

Еще блоги

Янина Соколовская Украина психотравмы 2019-04-06 09:15 1863
Дмитрий Чекалкин Украина может стать первой страной, побежденной телевизором 2019-04-06 08:59 1755
Сергей Одарич Чому Зеленському перетворили кампанію в фарс 2019-04-06 08:51 1593
Олег Устенко Экономика выборов: почему все должно быть хорошо 2019-04-02 08:58 15390
Вадим Трюхан Перший тур виборів: Апокаліптичні прогнози «друзів» не справдились 2019-04-02 08:15 15417
Марина Ставнийчук Передвиборчий сюр і треш - спостерігайте за чварами збоку 2019-03-29 08:15 19656
Людмила Овчинникова Когда продукты были большими 2019-03-29 08:10 24678
Янина Соколовская Впервые избирателя призывают думать головой, а не выбирать сердцем 2019-03-28 13:09 30186
Все блоги

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Блоги

Янина Соколовская Украина психотравмы 1863
Дмитрий Чекалкин Украина может стать первой страной, побежденной телевизором 1755
Сергей Одарич Чому Зеленському перетворили кампанію в фарс 1593
Олег Устенко Экономика выборов: почему все должно быть хорошо 15390
Вадим Трюхан Перший тур виборів: Апокаліптичні прогнози «друзів» не справдились 15417
Марина Ставнийчук Передвиборчий сюр і треш - спостерігайте за чварами збоку 19656
Людмила Овчинникова Когда продукты были большими 24678
Янина Соколовская Впервые избирателя призывают думать головой, а не выбирать сердцем 30186
Все блоги

Лента

15:00 Диетолог рассказала, как при сидячем образе жизни похудеть
14:30 Прохладно, ветрено и дождливо. Синоптик рассказал о погоде в канун Пасхи
14:00 Еврокомиссия: будем работать с любым президентом
13:30 Актер, бравший кровь у Зеленского, записал обращение
13:00 Волкер заявил, что Россия продолжит тестировать инструменты гибридной войны, независимо от президента Украины
12:30 Экзамены на водительские права будут фиксировать на видео
12:00 Опубликовано постановление о снижении цены газа для населения
11:30 20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены на границе
11:00 Зеленский готов пожать руку Порошенко: названо условие
10:55 Новинский с коллегами выиграли в суде у Парубия