Согласно последним научным данным, чем выше уровень интеллекта, тем меньше человек смотрит ТВ. Скорее, все наоборот: чем больше смотришь ТВ, тем ниже уровень твоего интеллекта.
Трудно доказать истину человеку, который уже посмотрел телевизор.
Телевизор - это пульт дистанционного управления телезрителем.
Персонажи сериалов имеют такое же отношение к реальности, как надувная любовница - к любви.
Телевизор точнее всего отражает реальность, когда он выключен.
Большинство людей не смотрят ни в прошлое, ни в будущее. Они смотрят телевизор.
Неверно, будто телевидение отучает людей думать; оно просто фокусирует их безмыслие.
Телевидение – это когда люди, которым нечего делать, смотрят на людей, которые ничего не умеют делать.
Воспитывать – значит вырабатывать невосприимчивость к телевидению.
Телевидение делает нас образованнее. При виде включенного телевизора я ухожу в соседнюю комнату и принимаюсь за чтение.
- У вас есть ящик для овощей?
-Телевизор, что ли?
Источник фб