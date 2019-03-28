Украина может стать первой страной, побежденной телевизором Дмитрий Чекалкин

2019-04-06 08:59 1755

Согласно последним научным данным, чем выше уровень интеллекта, тем меньше человек смотрит ТВ. Скорее, все наоборот: чем больше смотришь ТВ, тем ниже уровень твоего интеллекта.

Трудно доказать истину человеку, который уже посмотрел телевизор.

Телевизор - это пульт дистанционного управления телезрителем.

Персонажи сериалов имеют такое же отношение к реальности, как надувная любовница - к любви.

Телевизор точнее всего отражает реальность, когда он выключен.

Большинство людей не смотрят ни в прошлое, ни в будущее. Они смотрят телевизор.

Неверно, будто телевидение отучает людей думать; оно просто фокусирует их безмыслие.

Телевидение – это когда люди, которым нечего делать, смотрят на людей, которые ничего не умеют делать.

Воспитывать – значит вырабатывать невосприимчивость к телевидению.

Телевидение делает нас образованнее. При виде включенного телевизора я ухожу в соседнюю комнату и принимаюсь за чтение.

- У вас есть ящик для овощей?

-Телевизор, что ли?

Источник фб