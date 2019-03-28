Украина психотравмы Янина Соколовская

2019-04-06 09:15 1890

А вы заметили, что страна снова в психотравме? Выборы еще не закончились, но само осознание того, что некий юморист может победить, заставляет граждан в 4 ночи и в 5 утра, в т. ч. выходного дня постить свои мысли и мыслестрахи о том, что страна-то на пороге грандиозной беды.

Украинцам выпало слишком много тяжелейших психотравм: расстрел людей на майдане, гибель тысяч на донбасской войне, непредсказуемость ее развития и теперь - выборы, где юморизм беспощадно добивает то, что когда-то было целым, а теперь стало наживо и слабо склеенным.

Кто не жалеет страну перед выборами, тот не пощадит и после. Чудесная цветущая держава превращается в государство травмированных людей.

И ведь не только нас превращают и травмируют, и ведь мы не только страдательный залог. Голосуем-то мы сами. Ответственность выбора пора принять на себя. Во избежанье новых травм.