Обмеження ролі президента: парламент напоготові Игорь Попов

2019-04-13 09:57 567

Памятаєте байку про те, як змія перепливала на черепасі річку? "Вкусить чи не вкусить? Утопить чи не утопить?"

Навіть кілька чорних лебедів, які можуть прилетіти наступного тижня, мають чисто теоретичні шанси змінити рейтингів кандидатів перед другим туром. Відповідно, від боротьби за перемогу у битві штаби переходять до планування політичної діяльності на кілька кроків далі. Звичайно, треба ще забезпечити проведення голосування. Що також стає проблемою в частині пошуку і мотивації членів дільничих комісій. Тепер комісії формуються за поданням лише двох кандидатів, і у одного немає достатньо навчених людей, у другого – мотиву делегувати 250 тисяч чоловік на дільниці.

У очікуванні можливого нового президента у парламенті визрів прекрасний але підступний план обмежити його повноваження. Законопроекти про тимчасові слідчі комісії та про імпечмент давно зареєстровані, але лежали законсервованими. Пакет рішень про вичерпний перелік прав Президента на основі відповідної статті Конституції – готується. І в цьому переліку вже не буде призначення директора НАБУ чи членів НКРЕ КП. Також можна прийняти закони про референдум і про відкриті списки, що так само буде прогресом у побудові збалансованої політичної моделі.

Штаб лідера рейтингів також чудово розуміє, що перемога може стати для них пірровою, і до осені у них залишаться лише залишки повноважень та електоральних рейтингів. І логічний вихід для них – провести парламентські вибори не 27 жовтня, а на три місяці раніше. Тоді під прапором нового президента можна отримати свою коаліцію і навіть конституційну більшість під окремі рішення.

Юридичні підстави дострокового припинення повноважень Верховної Ради зараз досить сумнівні. Найбільш реально послатися на те, що коаліції у Раді давно вже немає, нову не створювали, і тому право на розпуск зявилося давно ще у минулого Президента. В інших умовах такі мотивації звучали би натягнуто. Проте, в разі отримання 70% голосів у другому турі, на фоні імітації роботи Радою в останні півтора місяці – на її захист висловиться мало хто. А потім – переможців не судять.

Важливою буде позиція Заходу, а її обидва фіналісти почують від Макрона вже в пятницю. В разі гарантії попадання певних осіб до нового парламенту та обіцянок забезпечити невідворотність деяких важливих для Європи реформ – Захід може делікатно не помітити юридичних нестиковок. Для Франції та Німеччини може стати додатковим аргументом готовність нової Ради пришвидшити прийняття рішень з політичного блоку Мінських домовленостей, і відповідно розблокування відносин з РФ.

Верховна Рада восьмого скликання набула повноважень 27 листопада 2014, відповідно, її не можна розпустити після 27 травня 2019. Інаугурація новообраного Президента може відбутися між 3 травня та 1 червня. Відповідно, від дати інаугурації залежить, чи отримає новий президент час для випуску відповідного указу. А пакет політичних реформ можна прийняти навіть після указу, адже навіть у випадку проведення позачергових виборів чинний склад Ради буде працювати до початку вересня.