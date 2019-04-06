ЕЩЕ НИЧТО НЕ РЕШЕНО Янина Соколовская

2019-04-17 18:12 891

Я много раз слышала, что итоги выборов предрешены. Кравчук против Кучмы, Янукович против Ющенко, Тимошенко против Януковича... И ни разу те, кто заранее объявлял себя победителями, ими не оказывались. Это украинская карма, це зроблено і пороблено в Україні. Динамо Киев, как правило, выигрывая в первом тайме, проигрывает во втором. А тот, кто заранее "каже "гоп", не может проехать Чоп.

Ошибка всех победителей, объявивших таковыми себя заранее и напрасно начавших раздавать посты, одинакова. Они слишком самонадеянны. Слишком уверены в идиотизме украинского избирателя. Слишком привыкли к тому, что публика - дура, а электорат - ведется на бусы, брязкальца, гречку и обещания пенсии в 500 евро.

При этом избиратель охотно примет дары всех данайцев, почує кожного и сделает правильный выбор.

Потому что независимо от языка, на котором мы изъясняемся, ход наших мыслей - украинский, страна нам нужна единая и неделимая и перед угрозой внешней опасности лоскутное одеяло Украины сшивается воедино. И это - уже победа, она же - перемога, и цена тут слишком высока и осязаема всеми генами и хромосомами.