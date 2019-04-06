Помощь в восстановлении Нотр-Дама: кто поможет деньгами, а кто "натурой" Сергей Пархоменко

2019-04-18 08:20 1026

Продолжая тему Нотр-Дама и сбора помощи на его восстановление. Все пишут о том, что множество крупных компаний и семей, контролирующих многомиллиардные состояния (вовсе не только во Франции), обещают большие денежные пожертвования.

Радио France Info сообщило, что к настоящему моменту имеются гарантии пожертвований на общую сумму уже около 880 миллионов евро.

Но очень любопытно, что иногда предлагается помощь "натурой", и это тоже будет исключительно полезно.

Например, авиакомпания Air France заявила, что обязуется бесплатно перевозить по миру всех, кто будет официальным участником работ, связанных с реконструкцией собора.

Одна из крупнейших европейских страховых компаний Groupama сообщает, что пожертвует на строительство 1300 зрелых дубовых стволов высшего качества, которые могут быть использованы для восстановления "леса" - структуры деревянных перекрытий, поддерживающих крышу (примерно столько дубовых бревен было в конструкции 12-19 веков, которая вчера сгорела до тла).

Очень крупный французский производитель стройматериалов, компания Saint-Gobain готова взять на себя поставки специальных особо ценных сортов стекла, а также металлической арматуры для монтажа витражей Нотр-Дама, часть из которых нуждается в восстановлении или ремонте.

Компания EDF (Электрисите де Франс) - крупнейшая французская электрогенерирующая госкомпания, а также самый большой в мире оператор атомных электростанций, гарантирует бесплатную поставку и монтаж любого оборудования, необходимого для аварийных электросетей, а также обеспечения безопасности всех электрических сетей и механизмов на реконструкции собора.

Ну и напоследок - очень красивая история про Андре Риё, голландско-французского дирижера и скрипача, которого часто называют "новым королем венского вальса". Он предложил бесплатно передать стройке 700 тонн стальных труб, которые могут быть использованы для возведения строительных лесов, необходимых для реставрационных работ (это примерно в 5 раз больше, чем потребовалось для лесов, установленных сейчас вокруг собора, где, собственно, и произошло, судя по всему, возгорание). Эти стальные трубы недавно использовались для сооружения декораций спектакля Риё "Романтическая ночь в Вене", где была построена копия венского императорского замка Шенбрунн.

Источник ФБ