Інформаційний вірус, який ламає людей та клинить свідомість Брати Капранови

2019-04-18 08:31 945

Ви теж помічаєте, як іще вчора нормальні люди раптом стають агресивними і неадекватними? Вас теж дивує, що знайомих раптом клинить на одному питанні, і вони припиняють відрізняти добро від зла?

Це - вірус. Але не біологічний, а інформаційний.

Вірус - один з найпростіших організмів. Він оселяється всередині здорової клітини і примушує її виробляти отруту. Так само діє інформаційний вірус. Він простий, і легко оселяється в голові людини, бо дає відповіді на всі питання.

Хто винен? - Євреї. Це вірус антисемітизму. Хто винен? - Буржуї. Це вірус комунізму. І той, і інший убили багато людей, і обидва сьогодні застосовуються в Україні як зброя у інформаційній війні.

Вірус антисемітизму "Вальцман" запустили у нас давно. Але виявилося. що в українців імунітет на антисемітизм. Модифікований вірус комунізму "Барига" має більший успіх, бо тут імунітет слабший. Ну і третій вірус, який застосували проти українців, новий, він зветься "Корупція". Погані дороги? - Корупція. Маленькі пенсії? - Корупція. У крані немає води? - Ні, це не те, що ви подумали, це корупція.

"Корупція", так само, як сто років тому "комунізм", сьогодні стає ідеєю-фікс і заступає всі інші питання. Незалежність, війна, економіка, дружба - все відступає на другий план. Цілком здорові вчора люди кричать "Корупція!" у відповідь на будь-який аргумент.

Звісно, у таких умовах Президентом може стати навіть свинка Пепа, бо вона не корупціонер. Якби не було корупції, то й вірусу не було б - скажете ви. Правильно. Але боротьба з корупцією не повинна заступати світ. Якщо не буде Незалежності, корупція від цього не зникне. Є головне, є другорядне. Україна над усе. А потім вже боротьба з корупцією. І власність на землю потім, і економічні свободи.

Звісно, люди не винні у тому, що хворіють. Сто років тому так само люди були не винні, що заразилися комунізмом - але в результаті загинуло понад сто мільйонів людей у всьому світі. Вірус "корупція", звісно, не настільки небезпечний. Але знищити державу Україна він може.

Як боротися з інформаційним вірусом? Імунітетом. А інформаційний імунітет дає культура. Немає таблеток, які роблять людей культурними. Тому, швидше за все, вірус переможе. На жаль. Проте це не означає, що ми не повинні боротися. Тому що у будь-якої хвороби є пік, який раніше називали кризою, після якої хворий починає одужувати. І наша задача - пройти цей пік, не втративши людської подоби, Держави та натхнення.

Чого вам усім і бажаємо.

Джерело ФБ