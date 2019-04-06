Інформаційний вірус, який ламає людей та клинить свідомість Брати Капранови

2019-04-18 08:31 945

Ви теж помічаєте, як іще вчора нормальні люди раптом стають агресивними і неадекватними? Вас теж дивує, що знайомих раптом клинить на одному питанні, і вони припиняють відрізняти добро від зла?

Це - вірус. Але не біологічний, а інформаційний.

Вірус - один з найпростіших організмів. Він оселяється всередині здорової клітини і примушує її виробляти отруту. Так само діє інформаційний вірус. Він простий, і легко оселяється в голові людини, бо дає відповіді на всі питання.

Хто винен? - Євреї. Це вірус антисемітизму. Хто винен? - Буржуї. Це вірус комунізму. І той, і інший убили багато людей, і обидва сьогодні застосовуються в Україні як зброя у інформаційній війні.

Вірус антисемітизму "Вальцман" запустили у нас давно. Але виявилося. що в українців імунітет на антисемітизм. Модифікований вірус комунізму "Барига" має більший успіх, бо тут імунітет слабший. Ну і третій вірус, який застосували проти українців, новий, він зветься "Корупція". Погані дороги? - Корупція. Маленькі пенсії? - Корупція. У крані немає води? - Ні, це не те, що ви подумали, це корупція.

"Корупція", так само, як сто років тому "комунізм", сьогодні стає ідеєю-фікс і заступає всі інші питання. Незалежність, війна, економіка, дружба - все відступає на другий план. Цілком здорові вчора люди кричать "Корупція!" у відповідь на будь-який аргумент.

Звісно, у таких умовах Президентом може стати навіть свинка Пепа, бо вона не корупціонер. Якби не було корупції, то й вірусу не було б - скажете ви. Правильно. Але боротьба з корупцією не повинна заступати світ. Якщо не буде Незалежності, корупція від цього не зникне. Є головне, є другорядне. Україна над усе. А потім вже боротьба з корупцією. І власність на землю потім, і економічні свободи.

Звісно, люди не винні у тому, що хворіють. Сто років тому так само люди були не винні, що заразилися комунізмом - але в результаті загинуло понад сто мільйонів людей у всьому світі. Вірус "корупція", звісно, не настільки небезпечний. Але знищити державу Україна він може.

Як боротися з інформаційним вірусом? Імунітетом. А інформаційний імунітет дає культура. Немає таблеток, які роблять людей культурними. Тому, швидше за все, вірус переможе. На жаль. Проте це не означає, що ми не повинні боротися. Тому що у будь-якої хвороби є пік, який раніше називали кризою, після якої хворий починає одужувати. І наша задача - пройти цей пік, не втративши людської подоби, Держави та натхнення.

Чого вам усім і бажаємо.

 

Джерело ФБ

Еще блоги

Брати Капранови Інформаційний вірус, який ламає людей та клинить свідомість 2019-04-18 08:31 945
Сергей Пархоменко Помощь в восстановлении Нотр-Дама: кто поможет деньгами, а кто "натурой" 2019-04-18 08:20 999
Янина Соколовская ЕЩЕ НИЧТО НЕ РЕШЕНО 2019-04-17 18:12 3510
Андрей Строков Огонь и Нотр-Дам: как это было 2019-04-16 15:44 7182
Вадим Трюхан П’ять наказів переможцю 2019-04-15 19:30 9909
ОЛЕКСІЙ БУРЯЧЕНКО Шахові комбінації Крмля - як не потрапити у пастку гібридної дипломатії 2019-04-15 15:22 9612
Игорь Попов Обмеження ролі президента: парламент напоготові 2019-04-13 09:57 12177
Янина Соколовская Украина психотравмы 2019-04-06 09:15 37260
Все блоги

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Блоги

Брати Капранови Інформаційний вірус, який ламає людей та клинить свідомість 945
Сергей Пархоменко Помощь в восстановлении Нотр-Дама: кто поможет деньгами, а кто "натурой" 999
Янина Соколовская ЕЩЕ НИЧТО НЕ РЕШЕНО 3510
Андрей Строков Огонь и Нотр-Дам: как это было 7182
Вадим Трюхан П’ять наказів переможцю 9909
ОЛЕКСІЙ БУРЯЧЕНКО Шахові комбінації Крмля - як не потрапити у пастку гібридної дипломатії 9612
Игорь Попов Обмеження ролі президента: парламент напоготові 12177
Янина Соколовская Украина психотравмы 37260
Все блоги

Лента

10:41 На чьих условиях и как 19 апреля пройдут дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском
10:12 Тоттенхэм в полуфинале Лиги чемпионов! Горожане вырвали победу у Манчестер Сити
09:40 У Авакова заявили, что в случае ЧП на дебатах могут быстро эвакуировать весь Олимпийский
09:11 Луценко передумал? Генпрокурор заявил, что никаких списков Мари Йованович не передавала
08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:12 В ФРГ политическую партию оштрафовали на 400 тысяч евро
22:00 Украинским морякам продлили арест на три месяца
21:30 Пожар в Нотр-Дам: сотрудники проигнорировали сработавшую сигнализацию
21:00 В Минэнерго объяснили, позволяет ли закон снизить цену газа с мая
20:30 НБУ заявил, что бизнес готовится поднимать зарплаты