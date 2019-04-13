Табори і вибори Олег Ущенко

2019-04-19 17:46 1215
 
У коментах на російських сайтах сьогодні фурор:
 
«До победы ЗЕлёного человечка на Украине осталось два дня!»
 
«Руинами майдана удовлетворен!»
 
«Майданутые уже бегут в Польщу, а там их пиздят наши польские товарищи!»
 
Що не допис то півтори-дві тисячі шедеврів во славу ЗЕленого человечка і про руїни Майдану.
 
Сам електорат Зеленського чітко поділений на два табори. Проросійський ригівсько-реваншистський та проукраїнський. Перші, якщо орвєнтуватися за їх дописами, надіються, що їх президент завтра пересадить всіх учасників Майдану, анулює всі перенайменування, відновить пам'ятники Лєніну і особисто відітне голову В'ятровичу Volodymyr Viatrovych та Уляна Супрун. Проукраїнський табір вірить, що Зелєнскій скерує потяг у бік Європи та НАТО. А, поки він буде туди мчати на всіх парах, то знизить комуналку, вартість ліків, пересадить лікарів-хабарників, проведе судову реформу.
 
Феноменальність ситуації у тому, що представники цих таборів на одному кілометрі до вітру не стануть, а тут їх поєднала сліпа ненависть до чувака, якому Система просто не давала впроваджувати реформи.
 
Колись історики напишуть про Пороха приблизно так: то був Президент, який зробив для України найбільше з президентів тієї доби, але того виявилося замало на тлі сподівань... Хоча може йому ще вдасться завершити задумане.
 
З нами Бог!
 
Источник Фб

 

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