Табори і вибори Олег Ущенко

2019-04-19 17:46 1215

У коментах на російських сайтах сьогодні фурор:

«До победы ЗЕлёного человечка на Украине осталось два дня!»

«Руинами майдана удовлетворен!»

«Майданутые уже бегут в Польщу, а там их пиздят наши польские товарищи!»

Що не допис то півтори-дві тисячі шедеврів во славу ЗЕленого человечка і про руїни Майдану.

Сам електорат Зеленського чітко поділений на два табори. Проросійський ригівсько-реваншистський та проукраїнський. Перші, якщо орвєнтуватися за їх дописами, надіються, що їх президент завтра пересадить всіх учасників Майдану, анулює всі перенайменування, відновить пам'ятники Лєніну і особисто відітне голову В'ятровичу Volodymyr Viatrovych та Уляна Супрун. Проукраїнський табір вірить, що Зелєнскій скерує потяг у бік Європи та НАТО. А, поки він буде туди мчати на всіх парах, то знизить комуналку, вартість ліків, пересадить лікарів-хабарників, проведе судову реформу.

Феноменальність ситуації у тому, що представники цих таборів на одному кілометрі до вітру не стануть, а тут їх поєднала сліпа ненависть до чувака, якому Система просто не давала впроваджувати реформи.

Колись історики напишуть про Пороха приблизно так: то був Президент, який зробив для України найбільше з президентів тієї доби, але того виявилося замало на тлі сподівань... Хоча може йому ще вдасться завершити задумане.

З нами Бог!

Источник Фб