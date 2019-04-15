Дебаты и полу-экономические тезисы Олег Устенко

2019-04-19 22:04 945

 

1. Еще не став президентом, Зеленский уже сделал невозможное. Украина возвращена в свет мировых прожекторов! Впервые новейшей истории дебаты проводятся на стадионе – открыто, красиво, по-новому. Стереотипы разрушены! Зеленский разрушил этот стереотип. Стереотип нудности, «болотности», глупости и традиционности больше не существует. Мы вошли в новую эру! Украинцы заводят в эту новую эру весь мир! Все остальное может измеряться только по этой новой шкале. Это новый максимум. Новый экстрим. Гиперболизированный, но НОВЫЙ!

2. Неосознанно он «возбудил» интерес к стране! Неожиданное и непрогнозированное действие заставит многих инвесторов задуматься: «Что ж это за такая странная страна на задворках Европы, где идет такое шоу? Может съездить и посмотреть? Может задуматься о том, что стоит что-то проинвестировать? Кто ж эти молодые ребята, которые и войну ведут, и шоу устраивают?»

3. Изнеможённый народ самой бедной европейской страны, управляемой олигархами, с огромным уровнем коррупции рассматривает реальную возможность выбрать «обычного человека, такого как я и ты» президентом страны. Его отношения с олигархом Коломойским скорее похожи на взаимоотношения булочника и владельца магазина. Если хочешь продать булочку продолжай оставаться в хороших отношениях с владельцем магазина. Но, продукт 95-го квартала можно продать и в другом магазине.

4. Зеленский не имеет опыта, он молод, он представляет собой не просто новое поколение, он представляет собой слом эпох. Это тектонический разлом. Шоу в Киеве на центральном стадионе символизирует новый ветер. Ветер уже подул. Важно поймать его нашими парусами. Корабль может помчаться. И он обязательно будет мчаться по волнам. У страны появился ШАНС! Это не гарантия на успех. Рифов так много, что на них легко можно налететь.

5. Украина больше не находится в мутной болотной стоячей воде. Впереди открытые бескрайние воды. Идущий одолеет путь! Боже Храни Украину!

Источник фб

 

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