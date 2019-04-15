Вибори-2019: Хто кого насправді переміг Владимир Бондаль

2019-04-22 09:03 1566

Годину обговорювали результати виборів із сином. Настрій, самі знаєте...Він реально оцінював шанси кандидата і каже, що не мав особливих ілюзій. Як і ми з дружиною.

Кого країна обере, всі ми розуміли. Народ сьогодні власноруч передав ключ від усіх наших дверей смертельно небезпечному ворогу. Що ж, не вперше. Та абсолютною несподіванкою став не результат, а співвідношення.

Разом із сином на вибори до консульства у Відні ходив його колега з роботи, інженер- хімік, льв'янин.

Він теж вчиться на PhD, давно мав, але відтерміновував, можливість оформити громадянство Австрії. Закінчив найпрестижніший університет Швейцарії і один з кращих технічних вузів світу (Швейцарську вищу технічну школу Цюріха), що славиться своїми програмами та розробками в галузі інженерії, технологій, математики та природничих наук, має 21 нобелівського лауреата за свою історію, включно з Альбертом Ейнштейном.

З огляду не стільки на результат, скільки на співвідношення, його колега сьогодні сказав, що прийняв рішення відмовлятися від громадянства України і брати австрійське.

Хлопець каже, довго чекав змін, останні роки дійсно з'явилася надія на рух України до Європи, вже якісь люди прийшли в уряд і парламент більш зрозумілі. І ось тобі на- знов кодло, держава розхрістана, не відомо в чиїх руках, без руля, по-суті і вітрил.

Якщо комусь не зрозуміло, то саме молодь, що вчиться за власний рахунок, добивається складних знань, вивчає технології у найбільш конкурентних галузях і прикладає багато праці, а не команда Зеленського, є майбутнім держави.

Тільки від них, за умови зміни обставин, наша країна абсолютно даром може отримати доступ до технологій у різних галузях. Вони це розуміють, але дивлячись на обрану народом посередність і шоблу навколо неї, втрачають надії.

Скільки таких молодих талановитих дівчат і хлопців у світі, навіть не уявляю? Десятки тисяч.

Їм вистачає розуму залишатися патріотами і відповідальності переступити через купу претензій та образ, голосувати за розвиток (а не за движуху), у той час коли їх ровесники вдома самі зачиняють перед собою майбутнє?

То кого ви тут перемогли?

Знов самі себе здуру.