Львівщина знову здивувала. Чому за Порошенка… ? ОЛЕКСІЙ БУРЯЧЕНКО

2019-04-29 10:48 1566

«Удосконалюватися – значить мінятися, бути досконалим – означає змінюватися часто».

Вінстон Леонард Спенсер-Черчилль.

Другий тур Президентських виборів закінчився але багато питань про вибір, який ми зробили залишається. І серед усієї круговерті питань дійсно є одне питання на, яке хочеться отримати відповідь або хоча б зрозуміти – Чому?

Я про вибір Львівської області. На перший погляд один із епізодів виборчого процесу але в подальшому він може зіграти суттєву роль у політичних планах новообраного Президента України.

Не забуваємо, що цей регіон був рушійною силою кількох революцій поспіль, у тому числі Революції Гідності 2014 року. Так, за підрахунками Reuters, близько 50 з понад 100 загиблих під час протестів на Майдані, були із заходу України і 19 з них з Львівської області.

Президентські вибори - інформація в цифрах.

За даними ЦВК, яка опрацювала 100% протоколів другого туру президентських виборів в електронному вигляді від територіальних виборчих комісій Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а його опонент, Петро Порошенко - 24,45%. Явка на виборах склала 61,37% (без урахування закордонного виборчого округу - 62,09%). Це трохи нижче показника 62,8% у першому турі виборів.

Констатація - В.Зеленський виграв вибори з суттєвим відривом майже по всій території України, окрім, щойно згаданої, Львівської області. У Львівській області П.Порошенко з відчутним відривом виграв.

І всі задалися питанням, чому? Чому П.Порошенка підтримала саме Львівська область ще й з таким результатом - 63%.

Якщо ми подивимося на дані першого туру виборів то побачимо, що з усіх регіонів, знову, саме Львівська область надала П.Порошенку більше всього підтримки 35,32% порівняно з іншими областями.

Разом з тим хочу зазначити цікавий факт в 2014 році на позачергових виборах Президента України Львівська область підтримала П.Порошенка на рівні 69,9%, саме більше відсотків підтримки серед інших областей. Ми пам’ятаємо, що П.Порошенко в 2014 році набрав 54,7% і вибори пройшли в один тур.

Так от Львівська область підтримала П.Порошенка не тільки у 2019 році вона надала йому суттєву підтримку на рівні 70% у 2014 році.

Питання – Чому? Чому такий кредит довіри? Як сталося, що ця довіра суттєво не зменшилася на протязі п’яти років, адже абсолютно всі регіони показали інший рівень довіри.

Фактори перемоги П.Порошенка саме у Львівській області... ?

Самі жителі Львівщини так пояснюють свій вибір –

Курс на ЄС та НАТО;

Високий рівень патріотизму у місцевих мешканців;

Порошенко – це стабільність;

Українська мова та інші фактори загальнонаціонального значення…

Навіть мер Львова Андрій Садовий пояснює вподобання своїх земляків проєвропейською позицією П.Порошенка. Бо на відміну від Зеленського, він неодноразово наголошував, що курс на ЄС та НАТО – єдиний правильний.

Разом з тим ми всі пам’ятаємо ту «сміттєву блокаду» Львова, яка знищила всі політичні амбіції про президентське майбутнє А.Садового. А ким була ця блокада організована? За визнанням самого Садового, в адміністрації президента йому пропонували зняти блокаду в обмін на особисту лояльність і передачу фракції в парламенті під контроль Порошенка.

Падіння рейтингу очільника політичної партії "Самопоміч" А.Садового звичайно позначилося і на рейтингах самої партії у області.

Як наслідок втрати політичних позицій А.Садовим підвищило роль обласної адміністрації, яка виступила з чіткою позицією підтримки П.Порошенка, системно транслюючи його меседжі.

Про що П.Порошенко говорив у Львові під час виборчої кампанії …

П.Порошенко за 2018 рік побував у Львові чи не найбільше з усіх регіонів і це не враховуючи візити Прем’єр-міністра В.Гройсмана та інших очільників міністерств.

Під час візиту до Львова Президент похвалив Львівщину та нагадав, чого Україна досягла за останні роки. Меседжі …

- Про політиків і народ – «Лише український народ буде визначати, куди йому рухатись»;

- Про мир:

- Про Європу й економіку – «У 2018 році, під час війни, ми продали до Європейського союзу товарів більше, ніж будь-коли за українську історію. І лідером тут є Львівщина. Вона найбільш готова до економічної конкуренції на теренах Євросоюзу. Наш експорт був забезпечений львівським локомотивом: частка ЄС в загальному експорті Львівської області становить 78,6%. І лише за рік експорт збільшився на 22%»;

- Про Європу і людей – «Україна має повернутися у велику родину європейських народів …»;

- Про армію – «ми в рекордно короткий термін, немислимий для багатьох іноземних фахівців, створили нову армію»;

- Про українську мову – «Ми повернули українській мові несправедливо втрачений статус державної»;

- Про єдину помісну церкву;

- Про віру в перемогу і стратегію – «Повірили в церкву – здобули, повірили в армію – здобули, повірили в безвіз – здобули».

Якщо проаналізувати основні меседжі П.Порошенка щодо досягнень за п’ять років то можна зробити висновки, що П.Порошенко повністю виконав програму політичної партії «Свобода», яка зокрема має суттєве представництво в органам місцевого самоврядування Львівщини.

Але навіть постійна трансляція меседжів П.Порошенка через ОДА та інші державні механізми не могли на стільки вплинути на свідомість жителів Львова та Львівського регіону. Пересічний громадянин у Львівській області живе не краще ніж інші в регіонах. У них така сама маленька пенсія, такі ж проблеми з комунальними платіжками, ціни товари не нижчі ніж у інших регіонах і таке інше… . Тоді, чому?

Чому саме Львівщина стала тим єдиним регіоном України, який підтримав нині діючого Президента?

Дуже цікаво, що після другого туру виборів Київський міжнародний інститут соціології, на замовлення видання «Дзеркало тижня», проводить опитування: «Думки і погляди жителів Галичини». В опитуванні були запитання: «Якою ви бачите долю Галичини?»

Варіанти відповіді:

• у складі унітарної України в рамках чинної Конституції;

• у складі унітарної децентралізованої України, де області та місцеве самоврядування отримують широкі повноваження та велику бюджетну самостійність;

• Галичина повинна стати суб’єктом федерації у складі федеративної України;

• Галичина повинна стати окремою незалежною державою, що включає Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області;

• Галичина повинна приєднатися до Польщі.

Також хочу зазначити, що у 1356 році Львів отримав Магдебурзьке право. Маючи таке право Львів на протязі декількох століть вибудовував міцний фундамент духу нинішнього Львівського регіону. Тодішній Львів вважався зразком суспільного устрою для багатьох міст Польщі та України, як зауважено в Нарисах з історії магдебурзького права в Україні.

Вибори Президента України, голосування Львівської області, соціологічне опитування якби це все було в різні часові проміжки то воно можливо б не мало такого резонансу. Але коли це все в один часовий проміжок то заставляє замислитись –

Можливо це протестне голосування… ? Не сприйняття, заперечення новообраного президента і майбутньої його політики.

Тож новообраному Президенту України та його команді потрібно звернути увагу на такі полярні електоральні настрої. Так як позиція Львова може в майбутньому суттєво вплинути на політику України, на її історію. А Львівський регіон показував нам це не один раз.