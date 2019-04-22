Президенту Зеленському потрібен дипломат - важковаговик Вадим Трюхан

2019-05-07 08:32 1485

На мою думку, ключовими пріоритетами для Президента Зеленського у міжнародній сфері, одразу після інавгурації, стануть три напрямки:

По-перше, російський, адже війну треба завершувати і шукати новий спосіб співіснування з РФ.

По-друге, євро- і євроатлантичний. Належне виконання Угоди про асоцію з ЄС і Річних національних програм щодо НАТО - це те, без чого прогресу в наближенні до обох організацій не досягнути. Не говорячи вже про набуття членства в них.

По-третє, Китай і інші віддалені регіони і країни світу. Роль України не в тому, щоб бути мостом між Росією і Заходом, а бути присутньою скрізь, по всьому світу. Нам потрібні нові ринки і інвестиції. Третій світ - це очевидна альтернатива.

А куди буде здійснено перший чи другий візити Глави держави не так вже і важливо. Попереду їх сотні.

Чи зможе Президент Зеленський добитися результатів на всіх цих трьох напрямках?

Зможе. Проте запорукою успішності його зовнішньої політики наступного стане те, хто буде головним дипломатом при ньому.

З огляду на відсутність попереднього міжнародного досвіду на високому рівні, Володимир Зеленський повинен обрати досвідченого дипломата важковаговика.

Ключові критерії такі: розуміння шляхів розвитку Дипломатичної служби України, вміння комунікувати з нашими партнерами і опонентами, зокрема тими ж росіянами, чиста репутація і потенціал отримання згоди Верховної Ради України

Оптимальні кандидати, на мою думку, - це Андрій Веселовський, Володимир Єльченко, Олександр Моцик і Олександр Чалий.

Кожен з них пройшов необхідні для роботи на такому рівні дипломатичні щабелі, попрацювавши на посаді Посла за кордоном і (першого) заступника міністра закордонних справ та або глави Адміністрації Президента.

До всіх чотирьох працівники Дипломатичної служби України мають величезну повагу. До роботи вони можуть приступити негайно, без розкачки.

Ще би вдало підібрати Президенту Зеленському дипломатичного радника, який працюватиме в режимі нон-стоп в тандемі з міністром закордонних справ, і тоді буде все добре.

Час збирати дипломатичне каміння!