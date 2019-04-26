ГОРОД ДНЕПР - КАК ДО ЕВРОПЫ РаЧКИ Янина Соколовская

2019-05-13 08:37 486

По хорошему поводу довелось побывать в Днепре, городе, где бываю каждый год. Изменения потрясли. То, что я поняла и увидела в Днепре, можно смело экстраполировать на всю территорию Украины, наложить, как матрицу - фактически днепровская команда скоро начнет править страной.

1. ДЕНЬГИ

По итогам децентрализации Днепр - город с самым большим местным бюджетом. Это 13, 85 млрд. грн., к примеру, на 2018 год (для сравнения, в Кропивницком - 2,5 млрд.). За эти деньги Днепр можно не только превратить в конфетку внешне, но и развить инфраструктурно, культурно, социально. Но вместо этого город все глубже уходит в упадок, он заброшен, асфальт его тротуаров вяло проблёскивает между ямами, его парки превращены в хламарники, исторические здания осыпаются, а проплешины на них закрыты дурацкими вывесками, разбивающими архитектурный стиль города, который сейчас размыт не до плачевного, а до рыдающего состояния.

Предпринимательская и промышленная жизнь города, ещё при президенте Кучме бившая активней, чем в Киеве, практически замкнута на себе, варится в собственном соку и не имеет высоких доходов. Если ранее зарплаты в Днепре были на уровне киевских и порой их превышали, то теперь они многократно ниже. "Такое впечатление, что из города выкачали все соки и украли все деньги",- говорят мне его жители. И они имеют на это право.

При этом бюджетно нищий Кропивницкий развивается, внешне прекрасен, предпринимательство растет и активно действует принцип "свой к своему за своим". Различие этих двух городов не только в деньгах, а в менталитете. В Кропивницком бизнес разной крупности вкладывается в свой город, любит его и нянчит. В Днепре бизнес вытягивает финансы из города. Эта "тянучка" перешла в критическую фазу и обескровливание стало заметным даже внешне. Если идти таким путем в ЕС, то этот путь долог, как до Европы рАчки. С такими настроениями и умениями возможен только путь back to USSR.

2. ЛЮДИ

Еще недавно Днепр был городом ИТРовцев (помните этот термин?). Сейчас это местность обедневших людей с богатым советским прошлым. Молодые и средневозрастные едут работать-учиться в Киев и дальше, билеты на скоростные поезда в Днепр на вечер пятницы и из Днепра на воскресный вечер купить нереально. И это - свидетельство оттока активной силы. Она еще мотается в Днепр и финансирует его, пока живы родители, но она уже покинула Днепровские пределы.

При этом местные власти социально не озабочены, остающиеся в городе граждане не заняты морально и не поддержаны финансово. На улицах количество нищенствующих - как в 90-х.

90-е же с их супергиперинфляцией и тотальным обнищанием ощущаются во всей социальной сфере - от магазинов и базаров до школ и садиков.

3. НАСТРОЕНИЯ

Если судить о Днепре по заявлениям его мэра, то это по уровню развития - конкурент Нью-Йорка и и победитель Нью-Васюков. Горожане этими заявлениями раздражаются, в фата-моргану не верят, потому им предлагают другие варианты. Им объясняют, что они живут на прифронтовой полосе, нищета и дискомфорт объясняются этим.

Год назад этому верили. Теперь - перестали. Дымовая завеса пиара развеялась и перед глазами возникли грязно-серые реалии города.

Но социального бунта тут не предвидится - большинство смирилось с ролью обреченных, редкие недовольные "активисты" не могут расшевелить ситуацию.

4. ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ИСТОРИИ

Нынешняя судьба Днепра прозрачной калькой наложена на всю временно "позеленевшую" территорию Украины. Богатейший промышленный город, с которого начинался банк Приват, где развивался бизнес Коломойского, Тимошенко, Тигипко, Пинчуков и Кучм, оказался в загоне не из-за отсутсивия ресурсов и возможностей, а из-за бессовестного управления, когда ресурсы из города вынули, возможности - отняли.

Команда, дышащая этим тяжким духом, пришла к власти в Киеве и обещает изменить Украину. И она может страну изменить, но действовать будет не по Кропивницкому, а по Днепровскому образцу. Потому что система управления, сформированная по-коломойски и по-тимошенковски, неспособна стать властью Конрада Аденауэра и Голды Меир. Эту систему пора назвать "пороблено в Украине". нам уже сейчас и снова нужно думать, что с этим делать.