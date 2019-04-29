ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ НЕ БУДЕТ, БУДЕТ ЯЩИК ПАНДОРЫ Янина Соколовская

2019-05-17 11:32 945

Народный Фронт обыграл Зеленского. Решение о выходе из коалиции дает парламенту тот месяц на формирование новой, который отнимает у Зеленского последний шанс на роспуск Рады.

Теперь с уверенностью можно сказать, что выборы парламента состоятся 27 октября, новый парламент заработает в ноябре. А до этого Зеленский будет находится во враждебном парламентском окружении и в условиях не президентской, а парламентской-президентской республики.

В ответ на комменты расширю мысль: конечно, решением суда можно доказать, что коалиции давно нет. Но и тогда опротестование решения и заматывание его.

А если Зеленский издаст указ о роспуске сразу после решения суда и до подачи аппеляции, это загонит страну в правовую коллизию, потому что БПП, Батькивщина и Оппоблок это решение примут, Народный фронт отвергнет, да и радикалам оно невыгодно.

В итоге правление новоизбранного начнется с жесточайшего юридического клинча, который лучше бы не начинать. Хотя бы потому, что если коалиция нелегитимна с 18.02.16 (выхода из нее Самопомощи), то тогда нелегально правительство и все его решения, парламент и все его действия. То есть ящик Пандоры открывается во всю ширь в воюющей стране.