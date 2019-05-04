На вибори йти не можна чекати Вадим Трюхан

2019-06-12 08:15 1296

21 липня ц.р. мають відбутися дострокові вибори до Верховної Ради України.

Чому «мають», а не «відбудуться»? Бо ж Конституційний суд України ще готує свій вердикт щодо відповідності Конституції України Указу Президента про достроковий розпуск парламенту та оголошення дострокових виборів.

Водночас, часу на проведення виборчої кампанії наскільки мало, що чекати цього рішення - це розкіш, яку собі не може дозволити ніхто.

Я в тому числі. Тому ставлю кому в назві цього допису після слова «йти».

Три відповіді на можливі перші питання де, як і чому братиму участь у виборах.

Перше. Де?

Логіка очевидна. 179 округ. Моя рідна Слобожанщина. Виріс і пройшов становлення, як особистість, саме там, у Зачепилівському районі. Моя рідна земля. Мої рідні люди. В округ ще входять Кегичівський, Красноградський, Лозовський і Сахновщанський райони, а також м. Лозова. Кожен зі своїми особливостями. Проте не наскільки критичними, адже належать до одного територіально-культурного регіону - Слобожанщини.

Друге. З ким?

Іду від партії «Громадянський рух «Хвиля». Лідер - Віктор Чумак. Знаємося років 15 чи більше. Вірю йому особисто і вірю в партію, яку він створює разом з однодумцями. На з‘їзді 10 червня, під час якого ухвалювалися рішення щодо виборів, в тому числі затверджувалися всі кандидати в народні депутати від партії, побачив актив. Люди по-справжньому вразили. Відчувається сильний дух у кожного делегата / кожної делегатки і відданість цінностям та ідеї побудови потужної ідеологічної партії.

Третє. За які ресурси?

З цим поки що непросто. Проте вірю в те, що отримаю підтримку від друзів, родичів, знайомих, земляків і звичайно від моїх підписників у ФБ.

Перший тест: збір коштів на заставу. Згідно з законом треба зібрати 41 730 грн. Вірю, що це підйомна сума, адже одних друзів і фоловерів маю майже 9 тис. Якщо би всі скинулись по 5 грн, то вистачило би. Хоча всі - це звичайно фантастика. Розраховую на 5% людей. І це буде круто!!!

Номер моєї картки Приват: 5363 5423 0804 8512

Кожні 50-100 грн на вагу золота. Буду вдячний всім за посильну участь.

Треба зібрати за 5-7 днів.

І ще одне. Ситуація в країні наразі не певна. Стара політична система впирається зі всіх сил. Ігноруючи той незаперечний факт, що під час виборів, проголосувавши за позасистемного кандидата, яким був Володимир Зеленський, їй показано червону картку.

Більше того, списки Більшості партій, а також вже заявлені кандидати по мажоритарці, є мастодонтами олігархічно-совкового періоду, який переживає Україна, після проголошення незалежності. Люди десятками років перебували у владі, довели країну до краю прірви, і знову хочуть до влади. Не виключення і моя рідна Харківщина, зокрема й округ, по якому прийняв рішення балотуватися.

Насправді ж, змінювати потрібно все. Час іти у владу з новітніми підходами до управління державою і кожного регіону. Час витягувати Україну з піке.

Ну і на останок про шанси. З одного боку, тренд цієї швидкоплинної кампанії - прапор Зе. Політтехнологи стверджують, що навіть безхатько під брендом «Слуги народа» має фору в приблизно 20% голосів. І то як мінімум в половині одномандатних округів. Проте це все шаблони, і ламати їх, - мені не звикати. Щиро вірю, що всіляким «безхатькам», які якимось дивом отримали цей модний нині прапор Зе, у парламенті не місце. Настає час профі! І я один з цієї когорти людей.

Так що шанси є завжди. А вірогідність перемоги напряму залежить виключно від того, наскільки щиро і вчасно підтримають мене всі, хто мене знає і вірить в мою чесність, порядність, а також у мою місію змінювати Україну на краще.

В добру путь. Шануймося!