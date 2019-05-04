Украина и МВФ: текущий момент Олег Устенко

2019-06-15 09:30 729

 

Ситуация в простых тезисах:

1. Сейчас без МВФ выжить не удастся.

2. Без МВФ поддерживать финансовую стабильность можно только очень ограниченный период времени – имеющиеся долги нуждаются в обслуживании, а бедная жизнь, но все же «не по-карману» заставляет продолжать делать новые долги.

3. Текущая программа с МВФ достаточно простая и скоро заканчивающаяся.

4. Меморандум о сотрудничестве в рамках текущей программы был подписан уже ушедшим президентом Порошенко, действующим премьером Гройсманом, действующим министром финансов Маркаровой и не так давно назначенным главой НБУ Смолием, после «неожиданно» уехавшей в Лондон «попередницей».

5. Программа выбивается из графика прежде всего по причине пробуксовки антикоррупционного направления - нашумевшая «декриминализация статей УК» была поддержана Верховной Радой. Соответственно, и вина в пробуксовке полностью лежит на депутатах и тех, кто вносил этот документ в Раду.

6. «Вскипевшая» вчера кровь у Гройсмана сегодня придёт в норму, и он вне всяких сомнений продолжит свою работу в том числе и по направлению МВФ что не маловажно, учитывая, что миссия в Киеве, а Гройсман не станет портить свой имидж «крепкого и хорошего хозяйственника».

7. Вариантов не так много. Первый - пытаться договориться в рамках текущей программы с внесением соответствующих правок в план сотрудничества. Второй – ждать формирования нового правительства и уже после выборов открывать новую программу. Третий «лирический» вариант – обеспечение стабильности за счет резкого притока инвестиций работает в гораздо более длительной перспективе и для его осуществления прямо сейчас нет времени.

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