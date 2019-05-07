Вбивство Івасюка і невідворотність покарання Микола Голомша

2019-06-15 14:31 432

Прочитав новину про експертизу, яка довела, що Володимир Івасюк не міг сам скоїти самогубство. Це дуже вагомий доказ того, що відомого українського композитора, поета, діяча культури світового рівня - було вбито спецслужбами КДБ УРСР.

Дійсно, слідчий експеримент довів це значно раніше, як і власне розслідування відомого правника Ігоря Фоміна у співпраці із слідчими і криміналістами ГПУ під керуванням В. Перча. Тому, що фізично сам Івасюк не міг забратись на дерево і закинути ременя на ту віддаль, що була зафіксована на місці огляду події. Якраз це був перший прорахунок убивць. Другий, це те, що на одежі не було накладення мікрочастин(залишків) дерев‘яної кори, так, як і зрештою не було потертостей і таких слідів і на взутті та підошвах убитого В. Івасюка. Думаю, ми будемо мати ще багато цікавинок у рослідуванні цього зухвалого злочину - убивства людини - Володимира Івасюка за його творчість, за любов до своєї землі, що оспівувала свій край, цінності і людські почуття, а не КПРС. Невідворотність покарання - вагомий аргумент для любого режиму і любого тирана.