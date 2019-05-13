Дива на виборах бувають Вадим Трюхан

2019-06-19 17:20 810

Побутує думка, що мол люди не вірять в політику і політиків, всім все байдуже і звертатися за допомогою до виборців, - це пусте марнування часу.

Не правда. Це не так. Сам пересвідчився на власному досвіді.

Коли з тиждень тому прийняв рішення іти на вибори до парламенту, сумнівався чи варто звертатися публічно до людей із закликом долучитися до формування застави у сумі 41730 грн., передбаченої Законом. Більше того, не радили це робити й члени команди.

Не послухався. Ризикнув. Як і завжди.

І от що мене вразило. Перший, підготовчий, етап виборчої кампанії пройдено успішно. На вибори по моєму рідному 179 округу на Харківщині піду вже точно. Адже заставу зібрано менше, ніж за тиждень!!!

Надійшло понад 50 тис. грн від 82 осіб. Що приємно, так це те, що вирішили підтримати люди практично з усієї України, від моєї рідної Зачепилівки до Львівщини, і навіть з-за кордону. Внески від 10 грн до декількох тисяч.

Це реально круто! Щиро задоволений прийнятим рішенням, а головне РЕЗУЛЬТАТОМ.

Підтримка людей по-справжньому надихає.

Один колега перерахував 5 грн. А на мої слова подяки відповів так, - "то не допомога, у фінансовій скруті зараз, але не виказати своєї поваги просто не міг". Хоча потім, за пару днів, докинув ще 95 грн, відать тріхи покращилася ситуація по фінансах.

Друзі, однокласники, родичі, мої підписники у ФБ і незнайомці (таких десь до десяти людей)!

Щиро всім дякую! Буду боротися як лев. До кінця. Жодних договорняків чи злиття. Не дочекаються!

До речі, після першої дводенної поїздки на округ на цих вихідних, одразу почалася інформаційна атака. Скоріш за все від старої гвардії. Хоча й не здивуюся, якщо то упражняються так звані "нові обличчя" від "Зе", таке як там принципи залишилися ті самі, що й в РиГів, принаймні в наших сурових краях.

У будь-якому випадку, точно розумію, що комусь вже на старті не до вподоби те, що вирішив збурити звичне місцеве "політичне" болото своєю присутністю.

Але то таке. Іду на Ви, панове-товариші місцеві барончики й магнати!!! Час працювати на людей! Вони цього заслуговують. А дерибану, беззаконню і рейдерству, які десятиліттями процвітають на моїй рідній Слобожанщині, СТОП! Раз і назавжди.

І NB. Все лиш починається. На порядку денному реєстрація, запуск діджітал кампанії, а після отримання посвідчення кандидата в народні депутати за 3-4 дні, на округ. Відкрию виборчий рахунок і буду знову звертатися за допомогою. Адже один в полі не воїн. А гуртом ми сила!!! Переможем!!!

ПС. І на останок. Бруду від мене щодо когось особисто, з-поміж інших кандидатів, не буде. Йду з позитивним порядком денним. Хай мої опоненти чорнуху запускають один проти одного, якщо ж проти мене, то Бог їм суддя.

ПСПС. Ну і вже традиційно для тих, кому не байдужа доля України, і хто мені довіряє і в мене щиро вірить, номер моєї картки у Приватбанку: 5363542308048512. За будь-яку допомогу щиро вдячний. Все, що зібрано поза рамками застави, піде у виборчий фонд. Відзвітуюся за кожну гривню, як того вимагає Закон.