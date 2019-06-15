Лицензия на погром - закон джунглей идет в наши города Илья Левин

2019-07-08 08:03 1296

Как это ни прискорбно, но придется признать, что в произошедшем в Израиле эфиопском погроме, который на несколько дней парализовал страну, виноваты мы сами.

Цитируя незабвенное выражение российского чиновника хочется сказать: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Хотели дать выходцам из полудикой нищей страны как можно больше и сделали это. Дали им квартиры, пособия, стипендии и прочую материальную и социальную помощь. Деньги на все это не растут на деревьях, за все платим мы с вами. Те, которые стояли шесть часов в пробке по дороге с работы.

Те, кто зарабатывает на то, чтобы "сделать как лучше". Чтобы несчастные эфиопы могли задаром получить квартиру, чтобы не прекращалась выплата пособий. Они отблагодарили. Но виноваты мы. Пока мы работали, они требовали. Но мы были заняты и за нас решали те, кому мы доверили решать - политики. Один из них, старающийся создать образ жесткого "непрогибающегося" политика и "твердой руки" - он уже обещал бомбить Асуанскую плотину и уничтожить ХАМАС - поспешил выразить соболезнование эфиопской общине: "Как и весь советск… тьфу, то есть, конечно, народ Израиля, я скорблю с его семьей, друзьями и всей общиной выходцев из Эфиопии.

Я понимаю чувства молодых людей, вышедших на демонстраци…" А какие "чувства" он понимает? Какие требования были у демонстрантов? На самом-то деле - погромщиков? Они хотели добиться уважения? Может, даже любви? Ну конечно, о чем речь - шесть часов стояния в пробке должны вызвать чувство любви к инициаторам этой пробки. Водитель, пытавшийся прорваться через заслон и которого чуть не линчевали, а его машину сожгли - он просто обязан воспылать любовью к погромщикам. Невеста, прорыдавшая четыре часа, так как опоздала на собственную свадьбу, она просто в умилении от этих насильственных действий. Полстраны, почувствовавшей на своей шкуре, что такое погром, наверняка возлюбили погромщиков. Нет, не возлюбили? Так чего же добивались эти люди? Они-то просто вели себя так, как привыкли и как мы их приучили - они требовали! И на этот раз агрессивно требовали.

Эфиопы хотя равноправия? Да пожалуйста! Надо наконец прекратить этот расизм! Надо перестать унижать практически бесплатными машкантами людей просто потому, что у них черная кожа. Они что, не такие люди, как белые? Пусть работают на трех работах, пусть зарабатывают на квартиру, а не получают ее в виде подачки, то есть даром. Тогда они станут "как все". А пока мы должны поднапрячься - ущерб еще не подсчитан, но понятно, что это миллионы. Не страшно, мы еще заработаем - ведь у них есть "чувства", которые понятны некоторым политикам. Так что ничего, что эти "чувства" нам дорого обходятся.

Но у нас есть еще одна проблема - мы с легкостью сдаем своих. Полицейский защищал закон. Тот закон и порядок, который делает нашу жизнь спокойной. И сейчас не важно, сколько уголовных дел и приводов в полицию было у убитого - 14 или 114. Он нарушил закон и порядок. Но убивать его никто не собирался. А уж тем более никто не собирался убивать его потому, что он черный. Полицейский пытался его остановить. Но произошла трагическая случайность. Теперь "борцы с расизмом" требуют его головы. Угрожают его жизни и жизни его семьи. Мы, конечно, не будем вести себя как принято в джунглях. Но у нас есть средство - на ближайших выборах наш голос получит только тот политик, кто не побоится однозначно осудить погром, кто примет решение наказать всех участников этого погрома - черных, белых и прочих серобуромалиновых. Если этого не случится, то закон джунглей придет в наши города и тогда мало не покажется никому.