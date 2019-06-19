Продление ареста моряков - путь к немиру Янина Соколовская

2019-07-17 20:40 918

Решение "самого гуманного в мире" российского Лефортовского суда о продлении ареста украинских моряков еще на три месяца - катастрофа для дела мира и примирения, очередной российский удар по Зеленскому.

Удар этот - третий по счету после раздачи на неконтролируемых территориях Донбасса паспортов Рф и посте инициирования Россией заседани Совбеза ООН по нашему закону о языке.

Это говорит о том, что Россия заинтересована в разжигании и в расширении конфликта, в продолжении темы "хохлы не мы" и в тлении ( с периодическим поджиганием) конфликта на востоке Украины.

Под это будут расширять и окно овертона, забалтывая тему мира и подменяя понятия.

Когда я вижу, как украинские политики кивают-не возражают словам о "внутреннем конфликте", о "гражданской войне", о "сами виноваты", и "сами себя высекли", я понимаю, что это окно превращается в дверь, через которую к нам приходит полная подмена смыслов и ценностей.

Противостоять этому некому - Зеленский еще не умеет, Порошенко уже не может. Страной руководят "исполняющие обязанности".

И этот период политического безвременья наши оппоненты, а также враги, и используют в плюс себе, не нам. И этот плюс - не христианский крест. В нем нет планок и перемычек, из которых строится мир.