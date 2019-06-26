В Украине победила пирамида Маслоу Янина Соколовская

2019-07-22 09:46 1458

Кампания закончилась. Это самая необычная, самая короткая, самая бессмысленная избирательная кампания за всю историю Украины. По всей стране люди отдали голоса за бренд. Это и протестное голосование, и стремление к мечте, когда "все і негайно" и непонятно, откуда берётся.

Есть в этом что-то библецное, что-то от манны, падающей с небес. Для страны это большая проблема. Политические рычаги принимают руки, которые тяжелее MacBookа ничего не держали. Политическую ответственность в принципе не принимает никто.

В этой ситуации Украина уязвима, как младенец, несмотря на то, что этому младенцу – 28 лет.

Я все же надеюсь, что в стране остались вдумчивые люди, голосующие по верху пирамиды Маслоу, а не по нижней её части. Предполагаю, что максимум через полтора года в стране состоятся досрочные парламентские выборы, потому что именно на парламент придётся списывать все ошибки власти.

А до того может произойти очень многое: украинская Конституция может быть перекроена, как и территории. Права одних ветвей власти будут урезаны, других – расширены до беспредела.

И всё это – прямо сейчас. Временная спираль Украины сжимается. Мы стараемся не быть посторонними наблюдателями и все же помочь выпрямить эти завихрения и сохранить страну целой. Но мысль о том, что же будет с Родиной, тревожит, как никогда.

А вопрос "что будет с нами?", имеет грустный ответ. Эти "нами" активно бегут за рубеж, дети их уже там. Могла бы сказать, что мы повторяем пример Латвии и Литвы, но нет. Мы идем своим, особенным, украинским путём, со всеми ямами и ухабами, свойственными нашей географии.