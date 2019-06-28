Підсумки та зЕдобутки Олександр Черненко

2019-07-22 15:15 999

Дивлюсь, тут у стрічці більшість моїх (вже виходить колишніх) колег активно підводять підсумки, дякують і цитують Ліну Костенко про «кожен кінець», який по суті «початок».

 Отже, не буду оригінальним. Це були найцікавіші і найважчі п`ять років у моєму житті. 

 Що в здобутках?

 - Закони. Кілька десятків, над якими працював предметно і не менше сотні, які просто підтримав, що точно зробили нашу країну кращою. Їх було немало, хоча і менше, ніж могло би бути і набагато менше, ніж потрібно. Але це тільки в ФБ все просто. Було кілька речей, за які не те, що би соромно, але неприємно. Політика - вона така - в мистецтві компромісів. За червоні лінії не переходив і то добре.

- Досвід. Він безцінний. 15 передніх років в політичній журналістиці і громадсько-експертному середовищі не дали і половини розуміння тих процесів, які отримав за ці 5 років перебування в середині. Оскільки і надалі збираюся працювати в цій сфері, то конвертуватиму досвід в кращі результати.

- Друзі. Той, хто сказав, що в політиці «не буває вічних друзів» - брехло. Або нічого не тямить в дружбі. Скликання, що йде в минуле, збагатило моє коло спілкування на хороших, розумних, порядних і веселих товаришів. Будемо вже бачитися рідше, але від того не менш якісно.

 Тим, хто прийшов на заміну, буду бажати успіху. Але ставлюся до нової Ради доволі скептично, хоча там є немало людей, що викликають повагу. Щось мені підказує, що вони не дуже впливатимуть на загальні рішення. Але це вже інша історія.

 

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