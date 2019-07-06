Работа умирать или развлечения особой жестокости Елена Скачко

2019-07-25 08:23 1593

Вчера умер боксер Максим Дадашев. В 28 лет, в расцвете сил и карьеры, оставив все заработанные деньги мира и маленькую дочь... Умер после боя, получив смертельную травму, после операции, не выйдя из комы. Умер, получив за какие-то полчаса 1204 удара, все больше, как я понимаю, по голове.

1204 удара!

Добровольно. За славу. За идею. За деньги. За любовь. За мастерство. За историю...

Работа такая.

Это не первый и не последний (увы, но, наверное, это неизбежно) боксер, умерший после боя.

Если добавить всех, кто просто рано умер, кто перенес инсульты, кто прошел через жуткие операции по удалению частей мозга, всякие разные пластики и пр., то соберется целая "армия" небольшого государства.

Спорт, скажут многие. Спорт сильных и мужественных. Древний спорт. Искусство драки. Умение напасть и защититься. Уникальная проверка человеческого ресурса. Вековая традиция. И бизнес. Огромные, сумасшедшие, необъятные деньги. И толпы людей, которые остервенело радуются или печалятся, когда кто-то свой герой бьет чужого.

Бьет?

По большому счету, простите, убивает.

Потому что 1204 удара за 33 минуты (11 раундов) - это забивание.

Потому что нокаут - это бессознательное состояние.

Спорт жесток, скажут многие, и травмы - это не только бокс.

Не поспоришь.

Но все-таки цели в разных видах древних утех тоже разные. Одно дело выбить мяч из-под ног соперника, и совсем другое - выбить зуб.

Много теорий можно подложить под разные точки зрения.

Однако мое мнение таково: современный цивилизованный мир должен найти в себе силы отказаться от всех развлечений, связанных с особой жестокостью.

Не опасностью, а именно жестокостью.

От всего, что возбуждает низменные инстинкты.

Это и чумовые безбашенные виды спорта, и охота ради трофея, и коррида, и пр.

Иначе зачем удивляться, что есть так много людей, которых совершенно не цепляет убийство, например, мирных жителей? Ведь не удивляемся мы, когда ликует потная толпа, восхищенная тем, что свой герой (повторюсь, простите) публично лупит (пусть и по правилам) чужого?

Особенно цинично, что завтра, поменяв флаг над крышей, чужой герой вполне может стать своим, и толпа будет так же экзальтированно желать уже разбитой в кровищу физиономии нового чужого...

Я за спорт. За традиции. За мир. За любовь. И даже за бизнес.

Но жестокость, как ее ни назови, это жестокость.

Она тоже есть, была и будет.

Но это не значит, что ее нужно культивировать.

И я никогда не пойму тех, кто ликует при виде первой крови на ринге, кто победоносно смотрит в кадр с убитой беззащитной косулей, кто взахлеб рассказывает о том, что видел корриду...

Снимает агрессию - скажут многие. Не знаю. Мне кажется, что это весьма спорная теория. У кого-то снимает, а кого-то примиряет и даже возводит в категорию искусства.

Стрельба - тоже искусство. Но, к счастью, у человечества хватило тормозов, чтобы не устраивать олимпийские стрельбища по живым мишеням.

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