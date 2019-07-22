Ще не вмерла Україна Тарас Компаниченко

2019-08-18 09:45 2214

"Ще не вмерла Україна". Я чую знову і знову, що тому чи іншому моєму співгромадянинові не подобається наш національний гімн. А ви знаєте, що "кумір міліонов" таки поміняє і гімн, і прапор. Поміняє не з великої любові до прапору і гімну, а тому щоб продемонструвати всьму світові, що в Україні немає святинь, немає констант, бо сама Україна сьогодні може бути, а завтра зникнути. Я займаюся історією української музики, поезії та культури більше 30 років. В українській культурі є без перебільшення дуже багато гімнів. І це нормально. І їх треба знати. Я міг би прочитати лекцію з історії українських гімнів і , зрештою, так часто й трапляється і в академічному, лекційному чи фестивально- концертному форматі. Суть ціла низка старовинних церковних гімнів, які співалися ще від середньоаювіччя як національні це і " Возбранній воєводі" , і "Архангельський глас", і " З нами Бог"... Аж до внелітургійної пісні "Богородице дівице"- гімну Великого князівства литовського, руського і жемайтського, а також Королівства Польського та Річі Посполитої обох народів. Можна про це довго говорити, але тут недоречно. Скажу, що мені дуже приємно, коли люди від Золочева до Мелітополя встають, коли ми з Хореєю співаємо " Возбранній воєводі", "Роже слічная" чи "Богородице, вірних обороно". Промину ранньомодерні часи і часи романтизму, даруйте, обмаль часу. Про це теж напишу, але про добу вже після гімнів Духновича, Гушалевича чи Рудницького буде йти мова, хоч названих авторів гімнічні твори знаю й співаю. Так от в відомий текст Павла Чубинського був такий популярний, що співався на різні народні мелодії, про що свідчать численні записи Надії Супрун- Яремко чи мої. До тексту" Ще не вмерла Україна"- однієї з українських " марсельєз " - писали свою оригінальну музику великі українські композитори- Михайло Вербицький, Микола Лисенко, Денис Січинський, Михайло Левицький, Кирило Стеценко і навіть наш сучасник Валентин Сильвестров. Писали обробки до музики Вербицького Олександр Кошиць, Леопольд Ященко. З цим гімном на вустах гинули борці за свободу України. Співали громадяни відродженої Української держави в 1917- 1921 роках, борці за її волю та самостійність. Саме версія з словами Павла Чубинського "Ще не вмерла Україна" і наступні два куплети співали, як гімн УНР. Гімн співали перед великою жертвою герої Крут та Базару. Всі герої та борці національно- визвольного руху ХХ ст. вважали цю пісню за символ незламности українського духу. Коли в 1988 році я влився в ряди борців за Свободу України ми в Києві й на наддніпрянщині шукали тих, хто міг би нас навчити цю священну пісню! Ми вслухалися в старечі голоси кобзарів Ткаченка чи Чуприни, які співали цей гімн по- своєму. Ми були в опозиції до Комуністичного режиму, який забороняв і насмізався з нашої святині. Ми виборювали право співати "Ще не вмерла Україна". Я пам'ятаю, як я зрадів, що мій репресований дід з Сумщини, що провів 29 років в таборі й на засланні в Архангельській області, знає "Ще не вмерла Україна" і, я навчився й записав цю версію пісні від свого вусатого діда. (Доречі в Архангельській області відбував заслання Павло Чубинський- автор слів народного гімну, слів, які декому так не подобаються). Я пам'ятаю, як тремтів я від радости, коли в 1988 році я дістав збірника з діаспори де були слова і музика "Ще не вмерла Україна". І як гордо ми вперше співали його з українською діаспорою з Польщі на зібранні УГС в Києві, а пізніше біля пам'ятника Тарасові Шевченкові 22 травня 1989 року, разом з хором Леопольда Ященка " Гомін"... Спів гімну на Майдані - незабутній! Тоді всі посполиті, хто не знав гімн- вивчили його. Ну і знову в найстрашніші ночі Майдану, в найтрагічніші й найдраматичніші моменти Війни, найурочистіші менти та хвилі ми співаємо " Ще не вмерла Україна". Агов, змінювачі гімну на " позитивний" Поцікавтеся чи поляки міняють свій гімн? Чи може греки? Чи французи? У перших співається, що " що треба брати приклад з Бонопарта, як маємо перемагати", але Бонопарт - програв! Чому вони не вставили туди Рузвельта, Черчіля чи Пілсудського замість Бонопарта. Ні вони не поміняли. І далі співають так само! А пісня марсельців, а довжелезний " нудний" грецький гімн. Ніхто не переписує єврейського гімну. Ніхто з освічених націй не чіпає національних святинь!!! Ми можемо збудувати кращий варіант святої Софії- технології дозволять, але СВЯТА Софія Київська це святиня, яку не можна перебудовувати на догоду сучасній моді і трендам. Я читав багато сучасних версій- переробок гімну- це слабкі, графоманські версії з претензіями на мантри, які виглядають дуже примітивно! А головний аргумент це ПОЗИТИВ. Як я часто я чую : досить співати сумні пісні, давай веселенької. Але вершинними здобутками творчості, як еманації людського духу, як світової, так і української культури є трагедія, а не комедія. Нас вражає трагедія, нас зворушує глибока лірика, нас спонукає до роздумів епос, бо вони будять в нас Високе, Людське! Бо в них не лише протидія протилежного, красиві образи чт метафори- в них бо саме ПРЕКРАСНЕ І ТРАГІЧНЕ ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ! Так от в нашому гімні - стверження, що попрт всі випробуванням долі, напротивагу злим бажанням ворогів - Україна не вмерла! Більше того ні її Добра Слава, ні її Щира Воля! А ще в обороні честі і гідности Своєї Рідної Матері- Неньки-України ми , її вірні сини, готові принести на вівтар найбільші жертви - положити ДУЩУ Й ТІЛО! ПРИНЕСТИ НАЙВИЩУ ОФІРУ! Оберігаймо наші святині від брудних нападів і лап анальфабетів. АНАЛЬФАБЕТИЗМ З ПОПУЛІЗМОМ- внутрішні вороги, яких вправно використовує ворог зовнішній! Бо пропонують ПРОСТІ РІШЕННЯ СКЛАДНИХ ЗАВДВНЬ! НЕВТОМНО "НЕСІМО СВІТИВО ПРОСВІТИ, ПОКИ ЩЕ СТОГНЕ ТЕМНИЙ БРАТ!" Бо ТЕМНОТА, темнОта, неосвіченість є нашим страшним ворогом! ТА ПОКИ МИ ЖИВЕМО- ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА!