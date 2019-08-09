Обмен остановился. Почему? Янина Соколовская

2019-08-30 11:41 1998

Мне страшно представить, что сейчас чувствуют родственники пленников, находящихся в России. Для меня ужасна мысль о том, что чувствует сами узники. Что ощущает Сенцов, которого из дальней колонии вчера перевели в Бутырку. О чем думает Сущенко, проходящий по другой статье, но надеющийся попасть под обмен. Как вообще можно было докатится до того, чтобы в 21-м веке заниматься обменом живыми людьми, который по сути – работорговля?

Фактически сейчас успешность украинской власти и проблема российской определяется тем, удастся ли провести обмен 35 на 35, который ранее планировался как 33 на 33.

Элементом обмена назвали и Кирилла Вышинского, руководителя РИАновости Украина, отсидевшего в тюрьме по обвинению в госизмене более 460 дней. Он отказался быть элементом обмена, требует своего полного оправдания, но тем не менее среди обмениваемых он фигурирует.

Для россиян он в этом обмене – персона номер один. Не потому, что он друг Дмитрия Киселёва, а тот не раз поднимал в Москве за освобождение Вышинского митинги. Кирилл Вышинский должен стать символом того, что Россия своих не бросает. А для неё он – не чужой. Без оправдания Вышинского обмен не является победным для России. Нет полного оправдания – тормозится обмен. Это одна из версий.

Версия номер два, которую, в отличие от первой, я слышу чаще в Украине, а не из России. Суть её в том, что за обменом лежат договорённости, уступки, которых не допускал Порошенко и которые якобы готов допустить Зеленский. То, что украинская власть пока не раскрывает подковёрных договорённостей, укрепляет эти слухи и порождает новые версии.

Надеюсь, что когда обмен произойдёт, Зеленский раскроет этот политический печальный пасьянс и расскажет, чего ему или стране стоило возвращение домой пленников. Если он этого не сделает, то инстинкт самосохранения его подведёт. Это станет первым ударом по новому президенту Украины с его монокоалицией и моноправительством.

На данный момент с максимальной степенью достоверности известно следующее: пленники прилетят в Киев на следующей неделе, потому что не закончена верификация документов.

Но о какой дополнительной верификации может идти речь, когда люди месяцами, а многие – годами сидят в тюрьмах и о них верифицировано всё.

За этой верификацией явно стоят политические торги. И учитывая, что нынешняя украинская власть называет себя слугами народа, было бы неплохо, если бы они поговорили с хозяивами и рассказали, что за этими торгам стоит.

Пока же мы видим традиционное заявление СБУ в стиле "не вашего ума дело, надо будет – расскажем ", и перепосты в Facebook информации, обнародованной сотрудницей Верховной рады в тот момент, когда Сенцов этапом вылетал из колонии в Бутырку.

Недостаток информации является оскорбительным для общества, решившего, что оно выбрало в президенты своего друга, а не небожителя, все претензии адресуются непосредственно к нему. Тем более, что именно он звонил президенту России.

На что мы можем надеятся в данный момент – вопрос непростой, но ответ на него односложный. На то, что пленники вернуться домой в полном составе, что произойдёт обмен всех на всех и что это не будет стоить Украине сдачи территории либо политических приоритетов.

Человек есть мера всех вещей и высочайшая ценность и, конечно, украинцы должны прибыть домой, к своим семьям, выйти на свободу. Но и политики обязаны подумать о тех, кто уже пять лет гибнет за Украину, и не сдавать её интересы. Политический компромисс без ущерба для страны – вот чего ждут сейчас украинцы, замершие перед мониторами в ожидании радостных вестей о возвращении своих домой.