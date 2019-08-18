Рынок земли в Украине: главные вопросы самой длинной реформы в истории Олег Устенко

2019-09-06 09:03 1188

О земле (тезисы)

1. Земля - наш бесспорный и драгоценный актив.

2. Земля – как и любой актив – может быть оценена в денежном выражении.

3. Стоимость земли – как и любого другого актива – зависит от его качества. Наша земля – плодородна. Уровень плодородности нашей земли гораздо выше, чем у большинства жителей планеты Земля.

4. Стоимость любого актива – в том числе и земли – зависит от того, где она находится. Никто же не удивляется, что стоимость 1 квадратного метра жилья на Трафальгарской площади выше, чем стоимость того же метра на улице Крещатик. Даже если в доме на Крещатике ремонт лучше, чем на Трафальгарской площади, он – скорее всего – будет дешевле. Дом возле Ланжерона дешевле, чем на Коста Брава. Фабрика, производящая конфеты в Киеве будет дешевле – при прочих равных условиях – чем аналогичная фабрика под Будапештом.

5. Качество любого актива – в том числе и земли – очень важно. Но, условия, в которых находится актив, являются не менее важными для его стоимости.

6. Владелец любого актива не будет заинтересован в том, чтобы его стоимость снижалась. Предположение о том, что он будет его осознанно портить – не логично. Владелец любого актива всегда заинтересован в так называемом capital gain (приросте капитальной стоимости актива).

7. Цель понятна. Рынку земли в Украине быть!

8. Вопросы введения рынка земли – кому и сколько в одни руки отдавать, как забрать актив у того, кто его не использует, как осуществлять надзор за севооборотом, допускать или нет иностранцев и т.д. – это вопросы тактические. Тактические вопросы должны быть решены – как и в любом другом случае – поиском компромисса. И Верховная Рада, и команда нового объединенного Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства должны стать модераторами процесса по введению рынка земли.

Источник фб