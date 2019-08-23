Новий порядок денний для ООН від тріумфатора Зеленського Вадим Трюхан

2019-09-11 15:14 540

Участь Президента Зеленського у засіданні Генеральної Асамблеї - це шанс заявити новий порядок денний для ООН.

І це не жарт. Анонсована участь Президента Зеленського в роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН - це шанс для України по новому заявити про себе.

Ключове завдання Володимира Зеленського - зламати імідж України, як країни, яка постійно чогось у когось просить.

Фактично, він приїде до Нью-Йорку тріумфатором. Адже той карт-бланш, який він отримав під час президентських та парламентських виборів в Україні, затьмарив навіть сенсаційний успіх Президента Франції Емануеля Макрона, якого він досяг два роки тому.

Відповідно, цей історичний момент слід використати для просування українського порядку денного.

Ключовими ініціативами, які мав би озвучити Президент України з найвищої дипломатичної трибуни світу, могли б стати такі:

Перша: Ідея укладення універсальної конвенції ООН про заборону пропаганди та розповсюдження фейків. Ця тема давно вже назріла. Особливої актуальності їй додала агресивна поведінка Росії в інформаційному та кібер- просторах багатьох держав світу.

Друга: Пропозиція створення Економічної ради безпеки ООН. Україна за останні 5 років, як жодна інша країна у світі, натерпілася від економічного тиску з боку Росії. Тому в української делегації є всі необхідні підстави для реанімації цієї теми, яка час від часу вже неодноразово обговорювалася в рамках ООН. Можливо, поєднавши тему економіки з питаннями клімату та екології.

Третя: Було би дивним, якби Президент Зеленський не порушив тему агресії Росії проти України. Уявляється цілком доцільним запропонувати конкретний механізм формування та розміщення місії ООН з підтримання миру в Україні з чітким планом-графіком її розміщення на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, починаючи з лінії зіткнення і закінчуючи виходом в короткостроковій перспективі на українсько-російський кордон.

У разі належної підготовчої роботи, яку має провести українська дипломатія та команда міжнародників Володимира Зеленського, кожна з цих трьох ініціатив матиме шанс на підтримку в рамках ООН.