Речь Зеленского на YES написана блестяще. Жаль, не для тех и не о том Янина Соколовская

2019-09-13 20:41 405

Слушаю речь Зеленского на YES. Написана блестяще. Жаль, не для тех и не о том. Бідність, гідність, аллитерации и переходы, меткие паузы и прекрасный образ украинской семьи, собравшийся за столом, где не все стулья заняты людьми, а многие, отведенные для тех, кто воевал в АТО, останутся пустыми навсегда...

Всё это безусловно красиво и направлено на внутренний рынок, где рейтинг Зеленского растёт. Но YES – мероприятие, нацеленное во вне, на лидеров мировой политики, на инвесторов, на тех, кто должен продлить те самые санкции против России и влить деньги в украинскую экономику.

Они хотят слышать об украинских успехах, а не бесконечные, пусть и красивые причитания о проблемах. Максимум, что можно было позволить себе в этой ситуации – мельком сказать о том, что не все у нас благополучно, и причина этого всем понятна, а далее - сосредоточиться на успехах. На тех отраслях и реформах, куда можно и нужно вливают деньги.

Думаю, что после этой речи рейтинг Зеленского в Украине добавит себе несколько пунктов. Но рейтинг Украины за рубежом от этого пострадает.

Тезис ушел не туда, куда должен был уйти. Надеюсь, со временем новая команда будет точнее подбирать месседжи для своих будущих спичей и скетчей.