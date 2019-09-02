САМАЯ ГЛАВНАЯ УГРОЗА ДЛЯ РЕФОРМ Сергей Носенко

2019-09-24 09:14 1350

Вникать в систему управления государством в Украине – это все равно, что разбирать вещи в дедушкином гараже.

Тут сломанный детский велосипед, там банка засохшей краски, заначка с советскими рублями, фрагменты каких-то строительных конструкций и - ни одной полезной вещи. Если все это выбросить, не рассматривая, то никто не ощутит никакой потери и никакого дефицита.

Каждый раз, когда я начинаю вникать в специфику управления каким-то отраслями или сталкиваюсь с ТОП-менеджментом государства, меня не покидает мысль о том, что реформировать эту безнадегу не получится. Она устарела и полностью прогнила. Анализировать и структурировать, а тем более диджитализировать всю эту систему не имеет никакого смысла ни полностью, ни частично.

И все типичные беды Украины – это следствие, метастазы, если можно так выразиться.

И бедность, и коррупция, и даже война.

Парадокс, но вроде бы как все это понимают. Форум YES в этом году был как раз про то, что мир уже стал другим и продолжает постоянно изменяться. Все кивают – мол, да-да, надо и нам меняться. Но никто ничего не меняет.

Дальше разговоров о технологических революциях речь не идет. Причем не только в Украине.

Вот что я думаю.

Все попытки перезагрузить существующий институты власти обречены на провал и могут похоронить под собой десятки хороших карьер. Точно также на провал обречены и схемы «спасения», привычные для украинских чиновников: МВФ, ЕБРР и тому подобное.

Поэтому нужно отодвинуть все это старье в сторону и строить новую, правильную структуру управления с простыми функциями и юридической основой. Сейчас для этого самое удачное время – полнота политической власти в одних руках.

Никто ни нам, ни Украине не поможет, кроме нас самих.

Источник фб