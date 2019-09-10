«Формула Штанмаєра» - це капкан для Зеленського Вадим Трюхан

2019-10-02 10:09 918

Таки сталося. Так звана формула Штанмаєра погоджена Мінською Контактною групою. І вже не важливо підписана вона чи на неї хтось від України дав письмову згоду листом. Факт залишається фактом, - зустрічі у Нормандському форматі бути!

З одного боку це добре. Адже з`являється шанс на те, що в рамках переговорів президентів Росії, України, Франції та канцлера Німеччини вдасться вийти на детальний план виконання мінських домовленостей.

Проте з’являються і серйозні загрози.

По-перше. Відтепер Кремль буде вимагати ухвалення Україною Закону про вибори і проведення самих виборів у якомога стисліші терміни. При цьому ці вимоги будуть виставлятися у стилі тролінгу. Мов, хочете українські партії в ОРДЛО, - ласкаво просимо. Хочете ЦВК, - будь-ласка. І байдуже, що все контролюється ФСБ і місцевими маріонетками Кремля, а «підвали», в яких тримають без суда та слідства неугодних, нікуди не поділися.

По-друге. Наші західні партнери будуть тиснути на керівництво нашої держави, справедливо апелюючи до того, що Україна добровільно погодила цю недолугу «формулу Штанмаєра» (чи радше Путіна з Лавровим). М’який шантаж у вигляді погроз зупинити фінансову допомогу, скасувати безвіз тощо використовуватиметься як рутина.

По-третє. Найчутливіша тема, - несприйняття великою частиною суспільства ухваленого рішення. Вже є реакція у вигляді протестів під офісом Президента і на майдані. І вона ще буде. Особливо жорстко діятимуть націоналістичні сили та політичні опоненти, які тішать себе надіями на реванш.

Так що Президенту Зеленському не позаздриш. Вибратися з того капкану, в який він потрапив, буде не просто. Проте можливо. За умови якщо він нарешті зрозуміє, що політика робиться руками професіоналів, а не лояльних дилетантів, якими він себе затято оточує, з впертістю самогубці.