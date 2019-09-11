Життя після Штайнмаєра або чеченський сценарій на Донбасі Игорь Попов

2019-10-03 08:03 1161

Після Штайнмаєра: У жовтні зустріч Нормандського формату. Оголошення миру. Місце - Потсдам або Мюнхен.

До кінця року Рада проголосує новий закон про особливий статус, з місцевою міліцією та широкою автономією. У січні стартує виборчий процес по місцевим виборам. Паралельно в Києві, всій Україні і в ОРДЛО. І за одним законом.

У квітні проходять вибори, іх визнають українська ЦВК і місія ОБСЄ/БПІПЛ.

З червня 2020 поетапне зняття санкцій з РФ.

Восени 2020 від нас поїде СММ ОБСЄ.

Юридично ОРДЛО повернеться під контроль України, але фактично це буде самоврядна територія, з повною амністією та ігноруванням наказів з Києва

По факту матимемо автономію у складі країни явочним порядком.

Після другої чеченської війни встановився мир, проте федерали мали досить обмежені повноваження, в обмін на лояльність місцевих еліт Кремлю. Можемо очікувати схожу модель, включаючи лояльність місцевих еліт Кремлю.

Нобелівську премію миру отримуватимуть разом всі учасники нормандського формату. Невирішеним лишилося лише питання участі у параді у Москві.

 

 

Джерело ФБ

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