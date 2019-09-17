Влада повинна негайно відповідати на реакцію суспільства щодо „Формули Ш” Игорь Попов

2019-10-07 15:13 999

Влада повинна негайно відповідати на реакцію суспільства щодо „Формули Ш”.

Інакше вуличні протести будуть повторені на Покрову, після підписання „Мінська-3” на нормандській зустрічі, і особливо – під Верховною Радою під час ухвалення нового закону „Про особливий статус”.

Реакція повинна бути спрямована не на заспокоєння суспільства, а на консультації щодо основних пунктів проекту „Мінська-3”, який має базуватися на „Формулі Ш”.

Звичайно, є спокуса видавати реалізацію пунктів нової угоди явочним порядком, як це відбувається з розведенням військ у security bulbs.

Проте, не варто починати реалізацію чийогось плану, не побачивши останніх пунктів такого плану. До прикладу, з логіки „Формули Ш” ясно випливає, що після виборів у ОРДЛО за безпеку на цій території буде відповідати „місцева міліція”, призначена „законно обраним керівництвом ОРДЛО”. Чи не так?

Тож чекаємо засідання РНБО, виступу Президента в парламенті та презентації „Мінська-3” – ДО початку нормандської зустрічі.

 

 

Источник фб

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