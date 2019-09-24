У меня вопрос к Вальтеру Штайнмайеру Евгений Кириллович Марчук

2019-10-12 09:16 1161

Помнит ли уважаемый господин Президент ФРГ, когда состоялись первые демократические выборы в Западной Германии, то есть в ФРГ без ГДР, после окончания Второй мировой войны в 1945 году? Когда был избран первый парламент, который в свою очередь избрал первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Помнит ли господин Президент, что в этих первых после войны выборах в его стране принимали участие 10 очень разных политических партий, в том числе и его родная СДПГ, и даже так называемые независимые, набравшие почти полтора миллиона голосов. Несмотря на то, что господин Штайнмайер родился только через 7 лет после этих первых выборов в Западной Германии, он как видный европейский политик хорошо знает историю своей страны и точно знает, что первые демократические выборы в его родной ФРГ состоялись 14 августа 1949 года. То есть только через 4 года после окончания войны. И я уверен что господин Штайнмайер хорошо знает почему на подготовку и проведение этих первых выборов нужно было чуть больше 4 лет.

В связи с этим у меня вопрос к опытнейшему европейскому политику господину Штайнмайеру - Вы действительно подзабыли, что в начале необходимо было всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы? Я уже не говорю про Нюрнбергский (или теперь Гаагский). трибунал.

Господин Штайнмайер, у нас уже 6-ой год идёт война с Россией, маскируемая ей под наш внутренний конфликт. Вызовите начальника Внешней разведки (Bundesnachrichtendienst) Вашей страны и потребуйте полный доклад о войне на украинском Донбассе. Думаю, госпожа Меркель возражать не будет. Господин Бруно Кааль (Dr. Bruno Kahl) возглавляет Вашу Внешнюю разведку уже три года и должен владеть информацией, что действительно происходит на востоке Украины, где уже 6-ой год идёт реальная война в Европе. Правда, для детального доклада вызовите и его заместителя генерал-майора Вернера Щесны (Generalmajor Werner Sczesny), который курирует в разведке военные вопросы. Он уж точно знает все нужные Вам детали об этой войне. Мне трудно поверить, что они хоть как то принимали участие в подготовке того вашего предложения господину Лаврову, которое россияне назвали "формулой". Может руководители Внешней разведки Вашей страны, знающие реалии нашей пятилетней войны с Россией, подскажут, что Вам нужно сделать с этой Вашей "формулой".