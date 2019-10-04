Желание Зеленского встретиться с Путиным - историческая ошибка Дмитрий Козлов

2019-10-30 07:27 1053

Патологическое и маниакальное желание Зеленского любой ценой встретиться с Путиным говорит только об одном- в школе историю он не учил.

Что такое Россия?

Это многовековая империя.

Это одна из сильнейших армий мира.

Это страна с ядерным оружием.

Это дипломатическая школа, ведущая свою историю с Посольского Приказа Ивана Грозного.

Это, работающая как часы, государственная пропагандистская машина.

Это имперское мышление, возведенное в ранг государственной идеологии.

Россия никогда не отступала перед противником, который был слабее. Никогда. Она просто перемалывала его и шла дальше. Были небольшие исключения- Польша в 1920 и Финляндия в 1940. Эти маленькие страны смогли мобилизоваться и дать отпор. Но наш инфантильный народ на это оказался не готов.

Зеленский должен понимать, что даже если он выполнит все требования Путина и встреча все-таки состоится, то ни Меркель, ни Макрон не будут на нашей стороне. Они поступят с нами точно так же, как их предшественники поступили в Мюнхене в 1938 году, когда Чехословакия была отдана Гитлеру.

На нормандской встрече Зеленский будет один против всех. Неужели он думает, что он, кавеенщик, без опыта, вместе с абсолютно бездарным министром иностранных дел сможет переиграть зубров мировой политики? Я не знаю, что творится у него в голове. Даже если он искренне хочет благо для нашей страны, его просто сожрут и заставят подписать мир на российских условиях.

Господин Зеленский! Зачем вам это нужно?