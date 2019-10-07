ЦАРИ ГОРЫ, СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ Янина Соколовская

2019-10-31 14:12 1134

Уж не знаю, от чего их так прет в Верховной Раде - то ли от осознания себя лидерами страны и царями горы, то ли от участия всем парламентом в документом продолжении сериала Слуга народа, то ли от недозанятости, от недозагруженности, иными словами - от высокооплачиваемого безделья. 

И вот уже дама-депутат прямо в зале радуется снятию неприкосновенности и обещает в переписке любовнику светлые перспективы. А в это время кавалеры-депутаты ищут себе в соцсетях новых подружек. А в этот самый момент этими самыми руками они нажимают зеленые кнопки голосования.

Они в этот момент о законах думают? Сомневаюсь. Они ж не цезари и не семи пядей во лбу. То есть увлеченные другим вопросом они бездумно клацают по кнопкам, принимая нечитанные законы для страны, по которым нам теперь жить.

А потом эти же деятели осмеливаются угрожать журналистам за то, что те фотокамерами вмешиваются в их личную жизнь. Мол, при других властях это было можно, а теперь ни-ни. Теперь можно, но только депутатам и только по любви. Тем более, что они теперь - прикосновенные.

Но прикасаться к ним исключительно противно, а на прессу они напали зря. В отличие от зеркала, которое стерпит плевки, коллеги молчат не станут. Они ж не лохи, выражаясь нынешним президентским языком.

Потому депутатам нужно срочно следить за руками. И не только за руками. Желательно за своими.

Про их мозги я намеренно не говорю. Было б о чем сказать - скандалов бы не было.

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