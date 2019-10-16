Плохие новости для Украины Анатолий Амелин

2019-11-02 09:30 2700

Знаете почему Украина не может расчитывать на поддержку Китая (2-й экономики Мира), его инвестиции и рост товарооборота ближайшие годы?

1) 1 октября 2019 года Украина впервые за (!) 27 лет не поздравила Китай с Днем Независимости...

Даже Трамп поздравил (по своему), а Украина нет. На сайте Президента поздравления нет, на сайте Кабмина тоже.

2) У крупнейшего торгового партнере Китая до сих пор нет от Украины посла.

3) А еще Украина до сих пор не назначила своего представителя межправительственной совместной комиссии Украина - Китай (уровень вице-премьера).

4) А еще Украина так и не смогла взять в Китае выделенные Китайским Банком $4 млрд на энергетические и зерновые проекты. Проект закрыт. Денег больше не дадут.

О каком сотрудничестве после этого можно говорить?

О каких инфраструктурных проектах в рамках "Один пояс-один путь" на $20 млрд долл

Об инвестициях в энергетику тоже можно забыть.

Теперь, разморозка отношений возможно только при:

1. Назначение главы межправительственной комиссии

2. Организация подкомиссий (12 по каждому направлению). Они не должны быть формальными. Каждое направление - это потенциальные инвестиции и рост торгового оборота.

3. Назначить таки посла

4. Назначить при Президенте и Премьере советника по вопросам Китая

5. Создать группу дружбы с Китаем в ВР, возглавляемую правящей партией, а не оппозицией.

6. И самое главное, восстановление диалога на уровне официального визита Президента Зеленского к Си Цзиньпин.

Источник фб