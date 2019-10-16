Страховая медицина в Украине - когда ждать реальных реформ Анна Горбань

2019-11-11 09:25 729

Врачи устали. Устали от политики, устали от того, что все время идут какие-то перемены, без доверия к тем, кто их проводит, устали от обыденности и беспомощности, устали от незащищенности, устали от перезагруженности и гиперответственности. Устали от хаоса и беспредела. Устали от поддельных препаратов и пациентов, которые считают , что ты должен быть на месте всегда, днем и ночью, в выходной и отпуск, устали от того, что всегда и во всем виноват врач.

Завеял маячок надежды - страховая медицина. Это новая для нас форма порядка. Четкая система протоколов и тройного контроля страховой, внутренний контроль и юридический контроль.

Это простой механизм, когда защищены все стороны. Доктор несет ответственность за каждое свое решение. Пациент несет ответственность за выполнение рекомендаций, а саркастический взгляд недоверия к врачу и опасное самолечение просто не будет оплачивать страховая.

В любых реформах есть категории «за» и « против». Но опыт развитых стран наглядно показывает, что «за» - больше. Больше в качестве протоколов, которые министерство Супрун вместо приведения в единое юридическое поле, дала на откуп - сами что хотите, то и выбирайте, сами переводите и тд. Это где переводить? В далеком селе запорожской области?

Новое руководство Минзрава заявило, что будет введена страховая медицина. Это, в моем понимании, и есть основа для реальных реформ. Безусловно, она требует серьезной юридической подготовки. Это должно занять несколько лет. В свете происходящего радует увеличенный бюджет на медицину, поддержка онкобольных, на которых только в нашей стране и только прошлое правительство ставило крест.

Радует, что стали хоть как-то сдвигаться с «мертвой точки» вопросы фальсификации медикаментов. Радует, что стали появляться вакцины и сыворотки. Впервые за долгое время без пафоса и рекламы Рада уже сдвинула с места, казалось бы, почти не сдвигаемое... Очень ждем страховую медицину, хотелось бы знать, ну как там? Когда?

Ведь если украинцы начнут получать качественную помощь, а доктора достойную зарплату, если люди перестанут бояться идти в больницу из-за дороговизны лекарств, а медики будут защищены протоколами в том числе и от собственных ошибок, все эти разборки в МОЗ просто утратят актуальность. Мировой опыт показывает, что иного логичного и эффективного решения просто нет. Это – факт. Такой же как и бесполезность водки с перцем от гриппа.