Зразу відзначила для себе новизну у партійному будівництві з з’їзду Слуг !
Партія має бути сексі! Звучить! Домашній експромт нового обраного Голови цієї так званої партії - Корнієнка- усім слугам сподобався ! Обрали одноголосно!
Але у них «сексі» - це коли вони зробили усіх на президенських , потім ще раз зробили на парламентських і зовсім без партії у власному розумінні, як політичної платформи , що ідеологічно об‘єднує однодумців та бере на себе конкретні !!!!зобов‘язання , а головне- несе за них політичну відповідальність!
Ви, народ, так любите секс?! Що навіть не розумієте , як вас політично виї.... ли ( простіть за грубість, просто речі своїми іменами українською назвала)?!
І ще хочуть, бо вже готуються до місцевих при цьому одночасно хочуть єдине - грабанути нашу країну.
Під соусом «сексі»?!
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