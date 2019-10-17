Під соусом «сексі» Марина Ставнійчук

2019-11-12 07:44 351

Зразу відзначила для себе новизну у партійному будівництві з з’їзду Слуг !

Партія має бути сексі! Звучить! Домашній експромт нового обраного Голови цієї так званої партії - Корнієнка- усім слугам сподобався ! Обрали одноголосно!

Але у них «сексі» - це коли вони зробили усіх на президенських , потім ще раз зробили на парламентських і зовсім без партії у власному розумінні, як політичної платформи , що ідеологічно об‘єднує однодумців та бере на себе конкретні !!!!зобов‘язання , а головне- несе за них політичну відповідальність!

Ви, народ, так любите секс?! Що навіть не розумієте , як вас політично виї.... ли ( простіть за грубість, просто речі своїми іменами українською назвала)?!

І ще хочуть, бо вже готуються до місцевих при цьому одночасно хочуть єдине - грабанути нашу країну.

Під соусом «сексі»?!

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