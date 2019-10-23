О ДВУХ ЭЛЕКТОРАТАХ: НА ЧЕМ СТОИТ УКРАИНСКАЯ ОСЬ Янина Соколовская

2019-11-12 10:15 675

Есть два типа отношения к Родине. Первый – отношение к ней как к матери, которая гражданам должна, которые с неё требуют, которым она обязана дать: пенсии от 500 €, зарплаты 1000 €, бесконечные социальные льготы, дотации, помощь (список можно продолжить). Это – чёткий электорат Зеленского, во время выборов составивший 73 %, а теперь разочаровавшийся до 50 %, потому что "не дают ".

Второй тип - отношение к Родине как ребёнку, которого нужно вырастить, вытерпеть его детские болезни, подростковые капризы и вывести во взрослую жизнь. С этого ребёнка требовать нечего и незачем, это абсолютно бессмысленно, потому что он не просто не хочет дать, он не может, он не умеет. Давать нужно ему и побольше, чтобы вырос в качественного взрослого.

И этот второй тип - активный украинский электорат, понимающий, что он должен не только накормить себя и семью, но и поддержать страну в период военного роста, открывающий собственный предприятия, крутящийся, вертящийся, ездящий работать за рубеж, периодически возвращающийся домой и пополняющий своими перечислениями государственный бюджет немного немало, а на $7 млрд. в год.

Ранее считалось, что этот активный электорат составляет всего 2%. Именно он первый выходит на баррикады, на передовую, поднимает революции и жертвует собой.

Но Зеленский явил чудо. 25%, сознательно голосовавшие не за Зе, пополнили ранее существовавшие 2%, расширили их качественно и количественно. Это электорат, который будет нянчить страну как дитя и не даст и употребить ее тем, кто нацелен только на потребительство. На этом электорате ныне стоит украинская ось. Благодаря ему украинский глобус еще вертится.

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