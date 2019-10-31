ПАПА С НОТОЙ Янина Соколовская

2019-11-27 10:39 405

Когда люди вмешиваются в дела, в которых мало что смыслят, получается стихийное бедствие.

Папа римский Франциск, чтобы уйти от вопроса о создании энциклики о ненасилии, рассказал, что вся проблема Украины и России - в обмене пленными, а на Донбассе уже формируется новый режим.

Воистину, некоторым лучше молиться, чем вещать.

Надеюсь, МИД Украины составит по этому поводу свою энциклику - в виде ноты протеста.

Вот сама новость:

Папа Римский Франциск положительно оценил переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе между Украиной и РФ. Об этом он заявил по итогам своей визита я Японию, отвечая на вопрос о возможности принятия энциклики о ненасилии, сообщает Vatican News.

“Есть вопросы, касающиеся международного равновесия, о которых я не могу сейчас судить. Но все, что можно сделать, чтобы остановить производство оружия, остановить войны, поощрить переговоры с помощью посредников, всегда должно быть сделано, и это принесет результаты. Например, дело Украины и России касалось не оружия, а переговоров об обмене пленными, и это был позитивный момент. На Донбассе они думают о планировании другого государственного режима. Ведутся обсуждения. Это положительный шаг", - отметил Понтифик.

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