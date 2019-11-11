Вспомните о пленных моряках Павел Онойко

2019-11-28 14:44 918

Украинский моряк Анатолий Черкасский объявил голодовку из-за безразличия чиновников Официальное обращение редакции "Русских Афин" к президенту Украины - Владимиру Зеленскому. 

Прошу небезразличных людей помочь в распространении.

По нашему мнению, если бы 200-м украинским морякам, которые сидят в греческих тюрьмах, уделяли хотя -бы 10%того внимания, как их коллегам, которые сидели в тюрьмах России, большинство бы уже выпустили на свободу. Ведь половина заключенных и тех, чьи дела рассматриваются сейчас, получили пожизненные сроки не столько по тому, что они это заслужили, столько по тому, что государству Украина, а точнее её чиновникам, безразлична судьба своих граждан.

И не стоит удивляться тому, что население страны попросту разбегается по всему миру, стараясь получить гражданство других стран, стран, которым есть дело до своих граждан, даже и в том случае, если они виновны в правонарушениях, в тем более в тех случаях, когда это спорный вопрос.

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