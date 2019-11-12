Перепис населення. Для чого й кому він сьогодні потрібен Елла Лібанова

2019-11-29 08:43 810

Я категорично проти заміни повноцінного перепису населення оцінками його чисельності. Аргументів дуже багато і, відверто кажучи, я вже втомилася їх наводити.

Складається враження, що головні витрати бюджету - це фінансування наукових досліджень і проведення перепису - єдиного джерела всебічної інформації про населення.

У більшості розвинених країн існують демографічні регістри, які містять різноманітну інформацію, але і там переписи проводяться. Проводяться з використанням даних регістрів, за вужчим колом питань, але проводяться.

В Україні ж таких регістрів просто не існує, і оцінка чисельності населення, проведена з величезною кількістю припущень, їх не може замінити. За відсутності надійної інформації про генеральну сукупність (про все населення країні і його розміщення по території) неможливо забезпечити належну репрезентативність вибіркових (соціологічних) обстежень. А не маючи різнобічної інформації про населення, неможливо забезпечити належну якість управління країною.

Країна - це не територія, не банки і не бізнес, хоча все це є дуже важливим; країна - це передусім люди, їх якість і тривалість життя, рівень освіти, статус на ринку праці, джерела доходів, склад родини, кількість дітей, визначення своєї етнічної приналежності, рідна мова.

Джерело: ФБ