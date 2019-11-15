Не буду стьобатися зі слів Спікера Держдуми В. Володіна. І тролить його ідеї теж не буду. Адже то немає жодного сенсу.
Зверну увагу на інше.
Перше. Сказано то всьо було якраз на піку підготовки до Парижського саміту в Нормандському форматі. І то не спроста. Прямий натяк дилетантам з оточення Президента Зеленського, які готують його до переговорів, що мовляв треба бути зговірливішими і сміливішими.
Друге. Сказано то всьо було не якимось маргінальним політиком чи представником радикальної придворної опозиції а ля Жиріновський. Вячеслав Володін досить тривалий час був одним з найбільш наближених до Владіміра Путіна чиновником. І, незважаючи на те, що багато хто вважає його «переведення» до Держдуми почесним засланням, довіри Президента Росії він не втратив і залишається в обоймі.
Третє. Приводу для таких заяв Україна не давала, він був придуманий. Навіщо? Та щоб нагадати європейцям, що «варіанти можливі».
Таким чином, враховуючи слова В’ячеслава Володіна, а також останні заяви інших офіційних представників Кремля типу Лаврова, Пєскова тощо, маємо чіткі ознаки наявності політичної волі в Москві, у разі відсутності необхідного росіянам «прогресу», іти на чергове, ймовірно в рази масштабніше, порівнюючи з 2014 роком і лютим 2015-го, загострення.
І це треба враховувати.