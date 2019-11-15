Різка заява Володіна по Україні - що приховано між рядків Вадим Трюхан

2019-12-02 12:33 729

Не буду стьобатися зі слів Спікера Держдуми В. Володіна. І тролить його ідеї теж не буду. Адже то немає жодного сенсу.

Зверну увагу на інше.

Перше. Сказано то всьо було якраз на піку підготовки до Парижського саміту в Нормандському форматі. І то не спроста. Прямий натяк дилетантам з оточення Президента Зеленського, які готують його до переговорів, що мовляв треба бути зговірливішими і сміливішими.