Свято з янголом на плечі Олег Ущенко

2019-12-04 07:21 4833

Введення - то був феєрверк забобонів та повір'їв. У той день не можна було позичати, давати, купувати.

Не могли приходити немічні та бідні. Жінкам теж бажано було сидіти дома. У селі моєї бабці Введення - єдиний день у році коли у магазині можна було побачити виключно чоловіків. Але найбільшу шану мали хлопці і хлопчики. Вони були бажаними гостями. Їх замовляли напередодні, щоби прийшли до хати з самого ранку буцімто їм щось треба.

А потім я виріс і довідався, що у різних місцевостях України пророчі дні у різну пору року. У Галичині - на Введення, на Закарпатті - перший день Нового року, на Сумщині - день напередодні Паски. Немає жодних сумнівів, що цей список можна продовжити.

А потім я став дорослим і життя підкинуло тисячі прикладів, які доводять просту істину: байдуже, хто до вас прийде - дитина, дорослий, чи літній, жінка чи чоловік, багатий чи бідний - головне, щоби з янголом на плечі.

 

Источник фб

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