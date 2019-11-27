Мифы про зимнюю и летнюю резину для авто Алексей Белошицкий

2019-12-04 11:59 351

Вот и пошел первый снег, который для многих, как и каждый год до этого, – впервые. Не в смысле, что его никто не видел, а в смысле того, что готовность многих к этому явлению приближается к уровню “никогда бы не подумал, что пойдет снег”.

Но сейчас не об общем. Сейчас о зимних шинах и некоторых мифах, с ними связанных.

Миф 1. Когда мой дед/батя ездили на “москвичах” и ”Жигули” еще при царе Горохе, то не было никаких зимних шин и все было норм.

Правда 1. Не было норм. Просто другого не было. И исходили из того, что было. Это все равно, что ходить в деревянных башмаках, потому что когда-то в них ходили и было норм. На самом деле ни дед, ни отец не отказались бы от большего комфорта и безопасности, если бы у них была возможность. Но ее не было.

С другой стороны, интенсивность движения и количество автомобилей в те времена были значительно (в очень много раз) ниже, чем сейчас. Было больше пространства и меньше возможных ситуаций на дороге. Тем не менее у наших предков также было много проблем со снегом и гололедом - какими бы умелыми водителями и механиками они не были.

А еще они ”наращивали” резину, когда она изнашивалась, а потом это ”наращивание” улетало целым пластом прямо на трассе.

Миф 2. Зимние шины такие же, как летние, и все это – маркетинг.

Правда 2. Нет, не такие же. Химический состав летней и зимней резины отличается. Если не вдаваться в скучные формулы и длинное описание процесса изготовления, то подытожить можно так: летняя шина рассчитана на высокие температуры и сохраняет свои свойства именно при высоких температурах.

При температурах ниже +4...+7 летняя шина начинает ”дубеть”, терять эластичность и потенциал сцепления с дорогой. Просто замерзает и превращается в каток.

Зимние шины имеют другой химический состав и при низких температурах свойства не теряют, а следовательно имеют хорошее сцепление с дорожным покрытием в таких условиях. Кроме этого, у них и более глубокий протектор.

Миф 3. Я такой лихой водитель, что зимних шин мне не надо. Пусть берут те, кто ездить не умеет.

Правда 3. Каким бы лихим водителем кто бы ни был, но законы физики еще никто не победил. Сцепление с дорогой на летней шине значительно хуже при низких температурах. Отсюда и более длинный тормозной путь, как минимум. И менее лихой водитель, но который "переобулся" в зимние шины, остановится быстрее в неожиданной ситуации. А "лихой молодец", скорее всего, въедет у него, так как будет иметь более длинный тормозной путь.

Миф 4. На внедорожнике с 4 х 4 и на летней резине можно ездить.

Правда 4. На самом деле тяжелые внедорожники, как и другие автомобили, нуждаются в зимней ”обуви”. Из-за большого размера и большого веса внедорожника управление им на летней резине будет напоминать спуск на лыжах с горы.

Миф 5. Можно сэкономить и поставить зимние шины только на ведущую ось, а другую оставить на летней.

Правда 5. На самом деле для достижения эффекта необходимо устанавливать зимние шины на обе оси. Даже несмотря на то что дадут немного больше сцепления на снегу и при гололедице, зимние шины только на одной оси в некоторых ситуациях могут создать гораздо больше хлопот - машина легко уйдет в занос в тех ситуациях, где могла бы сохранять стабильность.

Не верьте в мифы! Управляйте ответственно и пусть все путешествия будут безопасными!

Источник: Facebook