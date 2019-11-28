Почему сейчас укрепляется гривнЯ Андрей Блинов

2019-12-05 07:58 702

Обычно гривня сезонно ослабляется. Крепко давит сезонный импорт энергоносителей. в этом году ситуация иная. Вижу три причины:

(1) газ существенно дешевле и закупался преимущественно весной-летом;

(2) в облигации внутреннего госзайма активно вложились иностранцы, инвестировав более $4 млрд;

(3) рекордный урожай зерновых привёл к рекордному экспорту, всё идет к тому, что экспорт аграрки принесёт в этом маркетинговом году в 2 раза больше, чем ГМК.

НБУ с начала года выкупил в резервы более $5 млрд. То есть, если представить, что иностранцы не входили бы в ОВГЗ, всё равно было бы укрепление обменного курса гривни, возможно, не столь сильное.

Источник фб