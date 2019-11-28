Обычно гривня сезонно ослабляется. Крепко давит сезонный импорт энергоносителей. в этом году ситуация иная. Вижу три причины:
(1) газ существенно дешевле и закупался преимущественно весной-летом;
(2) в облигации внутреннего госзайма активно вложились иностранцы, инвестировав более $4 млрд;
(3) рекордный урожай зерновых привёл к рекордному экспорту, всё идет к тому, что экспорт аграрки принесёт в этом маркетинговом году в 2 раза больше, чем ГМК.
НБУ с начала года выкупил в резервы более $5 млрд. То есть, если представить, что иностранцы не входили бы в ОВГЗ, всё равно было бы укрепление обменного курса гривни, возможно, не столь сильное.
Источник фб