Власть и образованные глупцы Дмитрий Касьянов

2019-12-05 09:04 1350

Всегда, когда на высшем уровне управления странной начинают обсуждать тарифы на газ и воду, а также другие услуги или цены на хлеб и молоко, мне становиться грустно.

Почему? Отвечу кратко: потому что это глупый и примитивный популизм, никому ненужный.

Когда собираются премьер-министр, президент и ещё какие-то люди и с переживанием на лице и тревогой о стране и людях начинают обсуждать цены на хлеб при урожае в 80 млн тон зерна, цены на газ или электроэнергию, помните к власти пришли образованные глупцы, которые не смогут ничего изменить в стране, а будут умничать и паясничать, грабить и рассказывать про то как они переживают.
Вот скажите, кто видел совещание в Белом доме по поводу тарифов или экстренный круглый стол в Букингемском дворце посвящённый ценам на горячую воду, а может быть объединённое заседание Бундесрат и Бундестаг во главе с Канцлером и Президентом устанавливали цену на проезд в общественном транспорте?

Нет, этого нет.

Наши власти ноют про то, что люди уезжают из страны и обсуждают тарифы.

Так объясните им, ну хоть кто-то, что они уезжают в страны, где тарифы намного выше, а цены на продукты питания и коммунальные услуги, контролирует свободный рынок, а не королева и не Папа Римский в «ручном режиме.»

Вас избрали не для установления тарифов, а для того чтобы создать правила и навязать их, заставить безоговорочно и всех их уважать и выполнять....

Вам этого не понять, а поэтому и писать бесполезно, но попробую:

Власть не должна танцевать под повестку дня которая сформирована ожиданием слаборазвитого и малограмотного большинства, власть самостоятельно задаёт повестку дня и навязывает ее обществу.

Постарайтесь осмыслить этот тезис!

Иначе не было бы открытий, цивилизационных скачков, победы над фашистами и, так любимым вашим электоратом, дивана и телевизора.

Вы доруководитесь до конца страны.

Как по мне, высокая цена, хотя...

 

Источник фб

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