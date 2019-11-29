Нормандский день календаря: есть первая хорошая новость￼ Янина Соколовская

2019-12-09 10:00 2376

Вот и наступил для Украины тот день, после которого историю будут мерить на до и после. Если брать новейшую ближайшую историю, аналогом этой даты было 29 ноября 2013года, когда Украина могла￼ подписать Ассоциацию с ЕС, но не сделала этого – из-за трусости Януковича, а также интриг Меркель и Грибаускайте, решивших ценой украинской евроассоциации защитить Тимошенко, спасти её из тюрьмы. В итоге Тимошенко из тюрьмы вышла, но Украина после протестов, бегства президента, аннексии и агрессии стала совершенно другой.

Сегодняшний день, день встречи в нормандском формате, определит, вернётся ли Украина в мирное русло, став сильнее, или война на Донбассе так и будет разрушать её изнутри. Удастся ли Украине поставить свои точки над І и ї или произойдет капитуляция национальных интересов. Это водораздел, мосты сожжены.

Впрочем, остается еще один нелучший вариант, выглядящий как тонкий деревянный навесной мостик над бурлящей рекой. Это поговорить и разойтись, ничего не решив по сути, кроме задач своих внутренних стран.

Они у каждого свои. Зеленскому нужно показать, что он - с мировыми лидерами наравне, Меркель – уйти красиво, Макрону- преодолеть протесты в своей стране, а Путину – оставить всё, как есть. Особенно – слово из трёх букв ГАЗ. А точнее – его транзит на российских условиях.

На этом слове стоит другое, также из трёх букв – МИР. Удастся ли его произнести Зеленскому без сдачи интересов Украины – фатальная интрига сегодняшнего дня.

Но первая хорошая новость уже есть – из-за позднего прилёта Путина его двусторонка с Зеленским состоится уже после нормандского формата, а не до, как планировалось заранее. То есть позиция Зеленского будет усилена предыдущей четырехсторонней встречей. Надеюсь, он использует этот шанс.