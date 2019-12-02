МИР И ПАРАД СЕПАРАТИЗМОВ Янина Соколовская

2019-12-10 10:51 891

Встреча в Нормандском формате стала успешной для Украины. Особенно, если учитывать, что объем политического опыта Зеленского несопоставим с опытами других участников.

Тем не менее, достигнуть удалось очень многого. Россия фактически была зафиксирована как сторона конфликта на Донбассе, которая несёт за него ответственность. Капитуляция, которой так опасались сознательные украинские граждане, не произошла.

Я насчитала 12 позитивных результатов встречи и 7 – негативных. Семь – это немало, но и нефатально. С этим можно работать – уже на следующей Нормандской встрече, которая должна состояться вполне скоро - в апреле 2020 года.

ПОЗИТИВЫ

Капитуляции не было, Зеленский чётко выстоял на проукраинской позиции. Обмен пленными состоится до Нового года. Всех учтённых на всех учтенных. Красный крест будет к ним допущен беспрепятственно. Следующая Нормандская встреча должна произойти через четыре месяца. Министры иностранных дел начинают подготовку. Разведение войск состоится ещё в трёх точках. Минский формат будет видоизменён. Переговорщиками станут переселенцы Донбасса. Зеленский заявил, что именно с ними он будет вести прямые переговоры. Начнётся глобальное разминирование. Через 30 дней на линии разграничения должны быть определены новые пункты пропуска, но время их создания еще оговаривается. Несмотря на успех Нормандского формата, Европа не намерена снимать с России санкции, об этом уже заявили ее представители. На Минских переговорах появится новая подгруппа – по восстановлению Украиной контроля над границей с России. Украина согласилась получить газом те $2,8 млрд., которые Киев выиграл в арбитраже у Газпрома. Россия, похоже, не возражает. Меркель заявила, что на этой встрече она поняла, что решение сложных вопросов возможно, обе стороны, по её словам выразили желание договариваться. Судя по тексту коммюнике и заявлениям лидеров, Россия признана стороной конфликта на Донбассе и несёт ответственность за его течение.

НЕГАТИВЫ

Украину явно дожимают к предоставлению особого статуса ныне неконтролируемым территориям, хотя изначально речь шла об особом порядке ведения местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Формулу Штайнмайера пытаются внедрить в украинское законодательство, это влечёт изменение Конституции и грозит украинской унитарности. Нормандская встреча открыла дорогу федерализации Украины, что опасно в нынешних условиях и может вызвать "парад региональных сепаратизмов". Юридически Украина не вышла из Минского формата и не заменила его так называемым Нормандским. Минск всего лишь будет расширен жителями Донбасса, которые были вынуждены бежать от войны, переселенцами, интеллигенцией. Зеленский не обсудил вопрос Крыма. Как я и предполагала, он его озвучил только на пресс-конференции. Этого недостаточно для фиксирования позиции Украины. Зеленский пошёл на компромисс в газовом вопросе, согласившись уменьшить срок контракта на транзит с 10 лет на неназванный им период, "где-то посередине между одним годом и десятью". Не найден компромисс в вопросе проведения местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса. Президент России заявляет, что Украина получит контроль над границей только после проведения местных выборов, Киев на это пойти не может.

ИТОГИ

Нормандская встреча не принесла тех катастрофически негативных результатов, которых опасался Киев. Определённые позитивы есть. И хотя они не дают быстрого результата по прекращению войны, они её, безусловно, заморозят. Разморозка и переход в горячую фазу возможны в преддверии следующего Нормандского саммита, когда Россия будет жестко выторговать условия для своих "новых граждан", получающим Донбассе паспорта РФ. Также обострение вероятно, когда переговоры по газовому транзиту войдут в финальную фазу. Так Украину будут пытаться сделать сговорчивей. Но эти риски предсказуемы, их можно и нужно предотвратить