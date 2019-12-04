Календарь и комплекс неполноценности Марыля Босакевич

2019-12-20 10:00 1269

Искренне и по-доброму удивляюсь тому обстоятельству, что есть люди, которые могут считать Календарь - то есть, систему нумерации дней в году, которую придумали и о которой договорились меж собой человеки очень-очень давно, - чем-то правильным или неправильным, более цивилизованным или менее цивилизованным. Так и хочется спросить, чем изменяется уровень правильности или цивилизованности этой созданной для удобства надстройки? И, конечно, отдельный вопрос - какая разница светскому государству, в котором церковь секуляризирована на законодательном уровне, в какой день внутри этой нумерации какая из церквей что отмечает? Это ее внутреннее дело.

Замечу в скобках, что переход на Григорианский Календарь в 1589 году состоялся не благодаря особому уму, цивилизованности или даже просвещенности Папы, а исключительно из-за благоговейного страха - а вдруг мы и правда отмечаем день рождения господа нашего не в тот день??? О ужас! А вдруг это помешает нам спастись??? И это притом, что точная дата рождения Христа вилами по воде писана, в те времена никому бы в голову не пришло не то что праздновать, а даже помнить дату своего рождения, поскольку праздника такого попросту не существовало.

Мы можем сейчас придумать любой Календарь и обосновать его, подвигать праздники или сделать их общими для всего земного шара. Но зачем? В эпоху глобальной унификации любая личная особенность или сложившаяся веками традиция - это то, что нас ещё пока отличает друг от друга, и это - часть нашей истории. Она не лучше, но и не хуже, чем у других народов. Она просто есть. Это данность. Не то чтоб я ратовала за то, чтоб зубами держаться за устои любой ценой, но и просто отбрасывать исторически сложившиеся обычаи, как по мне, - неоправданное расточительство)))), вызванное обычным комплексом неполноценности.

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