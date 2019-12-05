Чому рішення Зеленського про розпродаж земель є передчасним МЕЙЛАХ ШЕЙХЕТ

2019-12-24 08:55 540

Президент України В.О. Зеленський оголосив рішення до розпродажу земель України. Рішення Президента є передчасним бо землі України не були вивчені на предмет їх цільового використання, а щоб не було можливості їх вивчати. Кабінет міністрів України постановою від 22.09.2016 №668 в частині пункту 2 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України скасування та визнання такою, що втратила чинність Постанову №1094 від 25.08.2004р.".

Кабінет Міністрів України скасував виключно важливу Постанову №1094 від 25.08.2004р. "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення".

Попередньо цей процес по підготовці до дерибану земель України, зокрема найбільш важливих осередків історії України - земель історії України був розпочатий ще в 2013р. затвердженням Наказу №158 від 11.03.2013р. Міністерства Культури "Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини", де громадянам не було дозволено вивчення історико-культурної спадщини шляхом замовлення ліцензованим організаціям, лише дозволено місцевим та обласним адміністраціям. Місцеві адміністрації, тобто міські адміністрації в збереженні земель історико-культурної спадщини зовсім не зацікавлені і не хочуть депутати то робити навіть за рішеннями суддів, до яких ми звертались по допомогу, бо не хочуть один другому шкодити в дерибані земель в електоральних округах і, як показав досвід адміністративні органи так само не спішать виконувати законодавство України по нагляду за діяльністю місцевих депутатських рад та інших державних відповідальних органів, які в свою чергу на свій лад витлумачують делеговані їм обов'язки.

Міністерство культури України (спрощений теперішнім Президентом України до рівня Міністерства Культури, молоді та Спорту України та Комітет Верховної ради з питань Культури і Релігій попередньо а нині існуючий лише як підкомітет не обтяжували себе зовсім створенням державної програми з вивчення і збереження нерухомої культурної спадщини України на виконання Конституції та міжнародних Угод України і така Програма не з'явиться так скоро бо зашкодить привласненню привладними персоналіями національного історичного багатства України та ареалу історико-культурної спадщини в сенсі кривавих сторінок історії держави України, коли вона перебувала в ліщатах тоталітарних кривавих антиукраїнських антинародних політичних режимів.

Однак Наказом №158 від 11.03.2013р. Міністерства Культури "Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини" та вищевказаною Постановою КМ України №668 прийнятими попереднім урядом України право громадян України на вивчення земель історико-культурної спадщини було виключено зовсім, залишено це право лише для електоральних органів місцевої влади та адміністративної гілки влади від Президента України. Місцеві Ради депутатів активно зайняті роздачею земель без їх вивчення, така ж ситуація склалась в адміністративній гілці влади за деяким поважним виключенням. У встановленній попередньою та теперішньою каденціями владою України нормі землі та об'єкти на них щодо історико-культурної спадщини масово не вивчені і не обліковані. Органи охорони культурної спадщини обласних адміністрацій на які покладено наглід за дотриманням пам'яткоохоронного законодавства потерпають нестямно від браку штатних працівників, бо штати працівників скорочені до драматичного мінімуму. Так у Львівській ОДА контролем за місцевими органами влади щодо збереження історико-культурної спадщини займаються лише 3 (!?) працівників, які працюючи інтенсивно і надмірно не спроможні забезпечити належний контроль збереження ареалу цих об'єктів у Львівській області. До цього важливо добавити бездіяльність Міністерства Культури України в збереженні історико-культурної спадщини.

Попередня каденція Верховної ради прийняла декілька законопроектів, якими погіршила пам'яткоохоронне законодавство України всупереч нормам міжнародного права, закріпленого в міжнародних Угодах, діючих в Україні.

Обіцяна антикорупційна реформа в сфері децентралізації влади в сфері збереження історико-культурної спадщини залишилась лише словесною оболонкою, а дерибан земель отримаємо дуже скоро, рахунок пішов на дні до кінця 2019 року. .

Не має потреби ствердити, бо зрозуміло кожному, що все описане вгорі зроблено для підготовки до дерибану земельних угідь України, серед яких історико-культурна спадщина має обов'язковість до збереження і про це має пам'ятати також нинішний Президент України В.Зеленський, бо саме він ніби на вимогу МВФ оголосив про продаж земель і він має обов'язок пояснити МВФ про не підготовленність Уряду України до виконання цієї вимоги МВФ через цілковите не виконання владою міжнародних угод та внутрішнього законодавства щодо вивчення земель та їх належного обліку.

Право громадян України та іноземних громадян приймати участь в охороні культурної спадщини України прописано в Конституції України, Міжнародних Угодах України, в ст.11 Закону "Про охорону культурної спадщини".

Єврейські кладовища та масові могили полеглих євреїв під час Голокосту по сьогоднійшній день не вивчені та не внесені в кадастрові карти України, їх захист зовсім не забезпечений. За дерибан цих земель повинна відповісти адміністрація тепер вже нинішнього Президента України, яка стрімголов оголосила продаж (читай дерибан) земель України і саме вона зобов'язана була би доповісти МВФ про драматичну ситуацію, яка існує вже і гвалтовно вийде з під державного контроля з початком розпродажу земель.України.

Світова єврейська громада вкрай збентежена і відноситься до брутального відношення до інвентаризації та забезпечення охорони та збереження єврейської культурної спадщини як до ознаки антисемитизму в колах адміністративної влади та олігархічних колах України, але ми знаємо водночас така ж схема недбалого відношення існує загалом до всієї української історико-культурної спадщини України, бо відсутня ефективна державна програма щодо збереження нерухомої історико-культурної спадщини..

Сподіваюсь що цей аналіз досягне депутатський корпус Верховної Ради України і просування Законопроекту в Верховній Раді України про розпродаж земельних угідь України буде негайно зупинено.